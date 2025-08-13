رۋسلان بەردەنوۆ ءىسى: كۋاگەر ەرنار جيەمبايعا تارتىپتىك جازا قولدانىلماعانىن ايتتى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە كاسىپكەر رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىققا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوت تىڭدالىمى جالعاسىپ جاتىر.
كەزەكتى پروتسەسستە كۋاگەر رەتىندە شىمكەنت قالالىق قۇرىلىس باسقارماسىنىڭ قۇرىلىس نىساندارىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى امانعالي كەنجەبەكوۆ پەن قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆتىڭ كومەكشىسى تالاپ راحىمبەرديەۆتىڭ جاۋابى تىڭدالدى.
كۋاگەر كەنجەبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، وقيعاعا دەيىن قۇرىلىس باسقارماسىنىڭ باسشى ورىنباسارى ەرداۋلەت اجىبايەۆ ودان «تۇرعىن ءۇي شىمكەنت» ج ش س باسشىسى ەرنار جيەمبايدىڭ ءوز ەركىمەن جۇمىستان كەتۋ تۋرالى ارىز جازعان-جازباعانىن سۇراۋدى وتىنگەن.
- مەن جيەمبايعا حابارلاسىپ، ارىز جازۋ ماسەلەسىن سۇرادىم. ول «ماعان ءبىر اي ۋاقىت بەرىلگەن ەدى، بولدى ءتۇسىندىم» دەپ جاۋاپ بەردى، - دەدى امانعالي كەنجەبەكوۆ.
سونداي-اق ول جۇمىستا كادرلىق ءىس قۇجاتتار جۇرگىزۋ وزىنە جۇكتەلگەنىن ايتتى. ال، جالپى ايىپتالۋشى ەرنار جيەمبايعا قاتىستى تارتىپتىك شارا كورۋ نەمەسە جۇمىستان بوساتۋ جونىندە ەشقانداي تاپسىرما تۇسپەگەنىن جەتكىزدى.
مۇنان سوڭ، قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆتىڭ كومەكشىسى تالاپ راحىمبەرديەۆ تىڭدالدى. ول ەرنار جيەمبايمەن جينالىستاردا بىرنەشە رەت كەزدەسكەنىن، ولاردىڭ اراسىندا جانجال نەمەسە اشىق كەلىسپەۋشىلىك بايقاماعانىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن ءبىر جينالىستا جيەمبايدىڭ سلايد-پرەزەنتاتسياسى دايىن بولماي، تەحنيكالىق قيىندىقتار تۋىنداعانىن جانە كيىم ۇلگىسىنىڭ رەسمي تالاپقا ساي بولماعانىن جەتكىزدى.
كۋاگەردىڭ سوزىنشە، ەكىنشى كەزدەسۋدەن كەيىن جيەمباي بىرنەشە رەت بەردەنوۆپەن تىكەلەي سويلەسۋدى سۇراپ، تەلەفون ارقىلى بايلانىسقا شىققان.
- تۇستە زۆونداعان كەزدە ماعان «رۋسلانعا بەرشى تەلەفوندى» - دەدى. مەن وعان سۋبورديناتسيا ساقتاۋدى، دۇرىستاپ سويلەۋدى ەسكەرتتىم. سەبەبىن «ءوزىم سويلەسەمىن» - دەپ ايتتى. سوعان قاراماستان، ول قايتا قوڭىراۋ شالىپ، بەردەنوۆتىڭ ۇيىنە بارۋى مۇمكىن ەكەنىن جەتكىزدى، - دەدى كۋاگەر.
سوت وتىرىسىندا كۋاگەر جيەمبايدىڭ جۇمىستان كەتۋ تۋرالى ءبىر اي مەرزىم سۇراعانىنان حاباردار ەكەنىن، ونىڭ سەبەبىن ناقتىلاماعانىن جەتكىزدى.
ءىس بويىنشا سوت تەرگەۋى جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس سوتقا جولدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21 ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
رۋسلان بەردەنوۆ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.