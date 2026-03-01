ق ز
    05:04, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ۋرسۋلا فون دەر ليايەن: ەۋروپا ب ا ءا- گە جاسالعان شابۋىلداردى قاتاڭ ايىپتايدى

    استانا. KAZINFORM - ەۋروكوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن ب ا ءا پرەزيدەنتى مۇحاممەد بەن زايد ال-ناحايانمەن ايماقتاعى جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بريۋسسەلدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Урсула фон дер Ляйен вновь избежала вотума недоверия
    Фото: Anadolu Ajansı

    اڭگىمە تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ كۇرت شيەلەنىسۋى اياسىندا ءوتتى: ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يراننىڭ اسكەري جانە يادرولىق نىساندارىنا بىرلەسكەن سوققىسىنان كەيىن تەگەران يزرايلگە جانە پارسى شىعاناعىنىڭ بىرنەشە ەلدەرىنە، سونىڭ ىشىندە ب ا ءا- گە جاپپاي زىمىراندىق جانە ۇشقىشسىز شابۋىلدارمەن جاۋاپ بەردى.

    امىرلىكتەردە زىمىرانداردى ۇستاپ الۋ تۋرالى حابارلاندى، ابۋ-دابيدە قيراندىلار قۇلادى (جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، قيراندىدان كەم دەگەندە ءبىر ادام قازا تاپتى)، دۋبايدا جانە باسقا اۋدانداردا جارىلىستار بولدى. جەرگىلىكتى اۋەجايلار جابىلىپ، توتەنشە جاعداي جاريالاندى.

    - مەن جاقىندا ب ا ءا پرەزيدەنتى م. ال- ناحايانمەن سويلەستىم. مەن يراننىڭ سوققىلارى مەن قازا تاپقاندارعا بايلانىستى تولىق قولداۋ ءبىلدىرىپ، كوڭىل ايتتىم.

    ەۋروپا بۇل نەگىزسىز شابۋىلداردى قاتاڭ ايىپتايدى. ولار ب ا ءا ەگەمەندىگىن ورەسكەل بۇزۋ جانە حالىقارالىق قۇقىقتى ايقىن بۇزۋ بولىپ تابىلادى. بۇل ب ا ءا يران مەن ونىڭ سەنىمدى وكىلدەرىنىڭ زىمىراندىق جانە ۇشقىشسىز شابۋىلدارىنا تاپ بولعان ءبىرىنشى رەت ەمەس. ەۋروپا ءوزىنىڭ ايماقتىق سەرىكتەستەرىمەن تولىق ىنتىماقتاسادى. مەن ماڭىزدى ايماقتىق سەرىكتەستەرمەن قارىم- قاتىناسىمدى جالعاستىرامىن»، — دەدى ەۋروكوميسسيا ءتوراعاسى.

