ەرەسەكتەرگە ۆەلوسيپەد تەبۋدى ۇيرەتكەن قىتايلىق ستۋدەنت 39 مىڭ دوللار تاپتى
الماتى. KAZINFORM - قىتايدىڭ شاڭحاي قالاسىندا ماگيستراتۋرادا سپورتتىق ءبىلىم بەرۋ ماماندىعى بويىنشا وقىپ جۇرگەن ستۋدەنت ۆەلوسيپەد تەبۋدى ۇيرەتۋدى تابىستى كاسىپكە اينالدىردى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ەكى جىلدىڭ ىشىندە ول ەرەسەكتەر مەن بالالاردى باسىنان باستاپ وقىتىپ، 270 مىڭ يۋان (شامامەن 39 مىڭ ا ق ش دوللارى) تابىس تاپقان. ونىڭ بۇل باستاماسى الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭىنەن تارالىپ، ۆيرۋستىق كونتەنتكە اينالدى.
شاڭحاي سپورت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماگيسترانتى لي جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا سۇرانىس ءوزى كۇتكەننەن الدەقايدا جوعارى بولعانىن ايتتى. باستاپقىدا ول بۇل ءىستى دوسىمەن بىرگە شاعىن جوبا رەتىندە باستاعانىمەن، كەيىن ءوز بەتىنشە جالعاستىرعان.
الدىمەن لي الەۋمەتتىك جەلىلەردە ۆەلوسيپەد تەبۋدى ۇيرەتەتىن قىسقا ۆيدەولار جاريالاي باستايدى. اراعا ەكى اي سالىپ-اق العاشقى اقىلى ساباقتارعا تاپسىرىس ءتۇسىپ، كليەنتتەر قاتارى كوبەيە تۇسكەن.
بالالار دا، زەينەتكەرلەر دە بار
ەكى جىل ىشىندە لي 700 گە جۋىق ادامعا ۆەلوسيپەد تەبۋدى ۇيرەتكەن. ولاردىڭ جاسى 4 پەن 68 ارالىعىندا ەكەن. كليەنتتەردىڭ باسىم بولىگى - 20-30 جاس ارالىعىنداعى جاستار، ال شامامەن 70 پايىزى ايەلدەر.
ساباق فورماتى قاراپايىم ءارى ىڭعايلى. لي وقۋشىنىڭ ۇيىنە جاقىن، كەڭ ءارى قاۋىپسىز الاڭدى تاڭداپ، «ناتيجەگە كەپىلدىك بەرەتىن پاكەت» ۇسىنادى. ونىڭ قۇنى - 800 يۋان (شامامەن 59 مىڭ تەڭگە).
ەرەسەكتەر ءۇشىن ادەتتە ۇزاقتىعى 1,5-2 ساعاتتان تۇراتىن ەكى ساباق جەتكىلىكتى. ال بالالارعا توزىمدىلىگىنە بايلانىستى ساباق سانى كوبىرەك قاجەت بولعانىمەن، ءار كەزدەسۋ قىسقا وتەدى.
نەگە ەرەسەكتەر قايتا ۇيرەنەدى؟
ەرەسەك ادامداردىڭ ۆەلوسيپەد تەبۋدى ۇيرەنۋگە كەلۋ سەبەپتەرى دە ءارتۇرلى. كەيبىرى جۇمىسقا قاتىناۋدى جەڭىلدەتكىسى كەلەدى، ال ەندى بىرەۋلەر ءۇشىن بۇل - قاجەتتىلىك.
پسيحولوگيا مەن كاسىبي ادىستەمە
لي ءوزىنىڭ تابىستى ادىستەمەسىن سپورتتىق ءبىلىم سالاسىنداعى كاسىبي دايارلىعىمەن بايلانىستىرادى. ول ءار وقۋشىنىڭ ءالسىز تۇستارىن تەز اڭعارىپ، جەكە قولداۋ ءتاسىلىن قولدانادى.
سونىمەن قاتار پسيحولوگيالىق توسقاۋىلعا ەرەكشە ءمان بەرەدى. كوپتەگەن ادام بالا كەزىندە قۇلاپ العان جاراقاتتارىنان كەيىن ۆەلوسيپەدكە مىنۋدەن قورقىپ قالعان. سوندىقتان لي ءۇشىن ساباق تەك تەحنيكا ۇيرەتۋمەن شەكتەلمەيدى - ول الدىمەن اڭگىمە ارقىلى سەنىمدىلىك قالىپتاستىرىپ، جاتتىعۋلاردى بىرتىندەپ كۇردەلەندىرەدى.
بولاشاق جوسپار
لي 2026-جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا ماگيستراتۋرانى ءتامامدايدى. الداعى جوسپارى - ءوز ادىستەمەسىن جەتىلدىرىپ، قىزمەت اياسىن شاڭحايمەن شەكتەمەي، جىجياڭ مەن جياڭسۋ پروۆينتسيالارىنا كەڭەيتۋ.