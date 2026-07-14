رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت كىرىسى 24,6 پايىزعا ءوستى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ كىرىس بولىگى تولىق كولەمدە اتقارىلدى. ال مەملەكەتتىڭ بارلىق الەۋمەتتىك مىندەتتەمەسى ۋاقىتىلى قارجىلاندىرىلدى. بۇل جونىندە ۇكىمەت وتىرىسىندا قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ مالىمدەدى.
- ترانسفەرتتەردى ەسەپكە الماعاندا، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت كىرىستەرى 8,5 تريلليون تەڭگەگە نەمەسە 100,6 پايىزعا جەتتى. وتكەن جىلدىڭ وسىنداي كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا كىرىستەر 1,7 تريلليون تەڭگەگە نەمەسە 24,6 پايىزعا ءوستى. سالىق تۇسىمدەرى 8,3 تريلليون تەڭگە نەمەسە %100,3 بولدى. وتكەن جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىمەن سالىستىرعاندا، سالىق تۇسىمدەرى 1,9 تريلليون تەڭگەدەن اسىپ، 29 پايىزعا ءوستى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، ەرجان ءبىرجانوۆ كىرىستى وسىرگەن نەگىزگى فاكتورلاردى اتاپ ءوتتى.
- كىرىستەر سەرپىنىنە نەگىزگى ەكسپورتتىق تاۋارلار بويىنشا باعانىڭ ءوسۋى، سونداي-اق سىرتقى ساۋدا بەلسەندىلىگى وڭ اسەر ەتتى. بۇدان بولەك، ەلەكتروندىق جۇيەسى بويىنشا ساتۋ اينالىمدارى 12 پايىزعا نەمەسە 10,8 تريلليون تەڭگەگە ءوستى، - دەدى ول.