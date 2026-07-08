استانا - قاراعاندى - الماتى تراسساسىندا كولىك قوزعالىسى ون كۇنگە شەكتەلەدى
استانا. قازاقپارات – 8-شىلدەدەن باستاپ الماتى وبلىسىندا «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ ۋچاسكەسىندە كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ قويىلادى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
«قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق الماتى وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار KAZ-01 «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوموبيل جولىن ورتاشا جوندەۋ اياسىندا 1121-1186 شاقىرىم جانە 1194- 1209 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەلەردە جول جۇمىستارى جۇرگىزىلەتىنىن حابارلادى.
- وسىعان بايلانىستى 2026 -جىلعى 8-18-شىلدە ارالىعىندا اقساي - جىبەك جولى ۋچاسكەسىندە، 1177- 1186-شاقىرىم ارالىعىندا كۇن سايىن ساعات 06:00 دەن 20:00 گە دەيىن كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى. جوندەۋ جۇمىستارى كەزەڭىندە قوزعالىس اينالما باعىت ارقىلى ۇيىمداستىرىلادى، - دەيدى ماماندار.
سونىمەن قاتار 2026 -جىلعى 8-شىلدەدەن باستاپ كۇرتى - شابىت ۋچاسكەسىندە، 1121- 1177 شاقىرىم ارالىعىندا كولىك قوزعالىسى اشىلادى.
- جۇرگىزۋشىلەردەن ساپاردى الدىن الا جوسپارلاۋدى، ۋاقىتشا جول بەلگىلەرىنىڭ تالاپتارىن ساقتاۋدى جانە جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستارعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.