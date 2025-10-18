رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسىنىڭ باس جۇلدەگەرىنە استانادان پاتەر بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - ەركەعالي راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيا زالىندا «ادامزاتتىڭ ءبارىن ءسۇي!» اتتى رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى ءوتتى.
14 اقىن باق سىناسقان جىر دوداسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە- ءمينيسترى ايبەك سىدىقوۆ قاتىسىپ، مينيستر ايدا بالايەۆانىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىن وقىپ بەردى.
- ايتىس - حالقىمىزدىڭ رۋحاني بولمىسىنىڭ ايناسى، عاسىرلاردان جەتكەن قاسيەتتى ونەر. ونى قاستەرلەۋ، جاڭا ءداۋىردىڭ تىنىسىمەن قايتا تۇلەتۋ جانە جاس ۇرپاقتىڭ ساناسىنا ءسىڭىرۋ - بارىمىزگە ورتاق مىندەت. مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى جىل سايىن ۇلتتىق ونەردى دارىپتەيتىن، ءداستۇر ساباقتاستىعىن جالعايتىن وسىنداي ىرگەلى جوبالاردى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. ەلىمىزدىڭ يگىلىكتەرى مەن جەتىستىكتەرى، حالىقتىڭ جارقىن بولاشاعى ۇلت مەرەيىن اسقاقتاتاتىن ۇلىق مەرەكەگە ارنالىپ وتىرعان بۇگىنگى ايتىستىڭ ارقاۋىنا اينالىپ، اقىندارىمىزدىڭ شابىتى شالقي بەرسىن، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋ حاتتا.
ءىس- شارانى قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى امانجول ءالتاي جۇرگىزىپ، قازىلار القاسىنا قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، «وتان» وردەنىنىڭ يەگەرى ءجۇرسىن ەرمان ءتوراعالىق ەتتى.
ەكى كۇنگە سوزىلعان جىلدىڭ قورىتىندى ايتىسىنىڭ باس جۇلدەگەرى جانە «التىن دومبىرا» يەگەرى اتانعان ايبەك قاليەۆكە استانا قالاسىنان پاتەر تابىستالدى.
ءبىرىنشى ورىندى بەكسۇلتان ورىنباسار، ەكىنشى ورىندى نۇربول جاۋىنبايەۆ پەن سەرىك قۋانعان، ال ءۇشىنشى ورىندى مەيىربەك سۇلتانحان مەن ديدار قامي يەلەندى. مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اقتىق سىندا ەرەكشە ءسوز شەبەرلىگىن كورسەتكەن اقىندار ارنايى جۇلدەمەن ماراپاتتالعانىن اتاپ ءوتتى.