رەسپۋبليكا كۇنى استانادا قانداي شارالار وتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 25-قازاندا ۇلتتىق مەرەكە - رەسپۋبليكا كۇنى اتاپ وتىلەدى. وسى ايتۋلى كۇنگە وراي استانادا 150 گە جۋىق مادەني-بۇقارالىق، ءبىلىم بەرۋ، سپورتتىق جانە الەۋمەتتىك ءىس-شارا وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ سايتى جازدى.
ولاردىڭ قاتارىندا مەرەكەلىك كونسەرتتەر، كورمەلەر، دوڭگەلەك ۇستەلدەر، ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار جانە باسقا دا ءتۇرلى شارالار بار.
مەرەكەلىك ءىس-شارالار قالانىڭ ورتالىق الاڭدارىندا، ءىرى نىسانداردا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار تۇرعىن الاپتار مەن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ اۋماعىندا دا وتەدى. مەرەكە اياسىندا ءار اۋدان مەن قالا بويىنشا ءتۇرلى سالادا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ۇزدىك قىزمەتكەرلەر، ەڭبەك ارداگەرلەرى مەن ەرلىك كورسەتكەن ازاماتتار ماراپاتتالادى.
بۇل كۇندەرى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا دوڭگەلەك ۇستەلدەر، پىكىرسايىس تۋرنيرلەرى، كورمەلەر، تانىمال تۇلعالارمەن كەزدەسۋلەر، كونفەرەنسيالار، شىعارماشىلىق بايقاۋلار، ەسسە مەن ولەڭ وقۋ كونكۋرستارى، پاتريوتتىق چەللەندجدەر وتكىزىلەدى.
1-22-قازان ارالىعىندا ەلوردادا «قالامگەر ۇستاحاناسى» جوباسى اياسىندا جازۋشىلارمەن اپتالىق كەزدەسۋلەر جالعاسۋدا.
16-قازاندا ازاماتتىق باستامالار ورتالىعى «ازاماتتىق بىرەگەيلىكتى قالىپتاستىرۋ: ۇلتتىق قۇندىلىقتاردىڭ ءرولى» تاقىرىبىندا سەمينار وتكىزەدى.
16-17-قازاندا سارىارقا اۋدانىندا مۇعالىمدەر اراسىندا اكىم كۋبوگىنا ارنالعان ۆولەيبولدان جارىس جانە ۇلتتىق ويىندار بويىنشا سپارتاكيادا وتەدى.
17-قازاندا 50-«قازعارىش» مەكتەپ-ليتسەيىندە «اسىل مۇرا» رەسپۋبليكالىق ونەر بايقاۋىنىڭ قالالىق كەزەڭى ۇيىمداستىرىلادى.
سول كۇنى 117-مەكتەپتە «قازاعىم دەپ سوعادى جۇرەگىم» اتتى پاتريوتتىق اندەر بايقاۋى وتەدى.
18-قازاندا «بارىس ارەنا» مۇز سارايىندا بۇكىل رەسپۋبليكادان كەلگەن ەڭ مىقتى بالۋاندار قاتىساتىن «قازاقستان بارىسى» تۋرنيرى وتەدى.
سونداي-اق پاراليمپيادالىق دايىندىق ورتالىعىندا بوچچا سپورتىنان اشىق تۋرنير، ال سىعاناق كوشەسىندەگى سپورت كەشەنىندە پەنچاك سيلات بويىنشا جارىس ۇيىمداستىرىلادى.
وسى كۇنى «ازيا پارك» س و و ورتالىعىندا «Republic Day» اكسياسى اياسىندا تاريحي-كوركەم فيلمنىڭ كورسەتىلىمى وتەدى.
18-19-قازان كۇندەرى ەلوردادا «ەسىرتكىگە قارسى سپورت» اتتى اشىق تۋرنير وتەدى. وندا 12-21 جاس ارالىعىنداعى جاس وسپىرىمدەر مەن جاستار سپورتتىڭ بىرنەشە تۇرىنەن سىنعا تۇسەدى.
19-قازاندا الماتى اۋدانىنىڭ مۇعالىمدەرى اراسىندا ۆولەيبولدان جارىس ۇيىمداستىرىلادى.
20-قازاندا «شاراپات» الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ەگەمەندىگى تۋرالى دەكلاراتسيانىڭ قابىلدانعانىنا 35 جىل» تاقىرىبىندا ادەبي-اعارتۋشىلىق ساعات وتەدى. سول كۇنى «رۋحانيات» كمم «وتانىم مەنىڭ - قازاقستان» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل وتكىزەدى.
ەسىل اۋدانىندا ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانامەن بىرلەسىپ «تاۋەلسىز قازاقستان» اتتى پاتريوتتىق ساباق وتەدى. سونداي-اق دوستىق ۇيىندە «مامىلە» پىكىر كلۋبىنىڭ ساباعى، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە ارنالعان «مەملەكەت جانە ءدىن: ءوزارا ىقپالداستىقتىڭ قازىرگى ۇردىستەرى» سەمينارى جانە «ازيا پارك» س و و ورتالىعىندا فيلم كورسەتىلىمى وتەدى.
سول كۇنى بايقوڭىر اۋدانىنداعى 3-مەكتەپتە «ۇلتتىق كيىم اپتالىعى» اكسياسى، ال الماتى اۋدانىندا الەۋمەتتىك از قامتىلعان وتباسىلارعا ارنالعان «جاناشىر جۇرەك» اكسياسى باستالادى.
20-25-قازان ارالىعىندا 3-بالالار مۋزىكالىق مەكتەبى «قىران ەلىم - قازاقستانىم!» اتتى پاتريوتتىق چەللەندج دايىندايدى.
وسى كۇندەرى الەۋمەتتىك جەلىلەردە «مەنىڭ رەسپۋبليكام - مەنىڭ تاڭداۋىم!» اتتى ونلاين- چەللەندج وتەدى.
21-25-قازان ارالىعىندا ەلوردادا رەسپۋبليكالىق سۋرەتشىلەر سيمپوزيۋمى ۇيىمداستىرىلادى.
21-24-قازان كۇندەرى «نۇرلى جۇرەك» ورتالىعىندا «مەنىڭ وتانىم - قازاقستان» اتتى فوتوكورمە وتەدى.
21-قازاندا مەملەكەتتىك رامىزدەر الاڭىندا قاتىسۋشىلار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك گيمنىن ورىنداپ، فلەشموب وتكىزەدى.
وسى كۇنى تاتتىمبەت اتىنداعى 1-ونەر مەكتەبىندە «ماڭگىلىك جاسا، قىران ەلىم - قازاقستانىم!» اتتى ءدارىس-كونسەرت جانە «قولجازبا - تاريحتىڭ رۋحاني قازىناسى» اتتى عىلىمي-تانىمدىق سەمينار وتەدى.
سونداي-اق جاستار مەن ۇ ە ۇ وكىلدەرىنە ارنالعان «ازاماتتىق بەلسەندىلىك: فورمالار، قۇرالدار، قۇقىقتار» تاقىرىبىنداعى ترەنينگ جانە «سارىارقا جۇلدىزى» پاتريوتتىق اندەر بايقاۋى ۇيىمداستىرىلادى.
22-قازاندا «دەمەۋ» ورتالىعىندا «رەسپۋبليكانىڭ مارتەبەسى - حالىق بىرلىگىندە» اتتى كونسەرت وتەدى. سول كۇنى «شاراپات» ورتالىعىندا «وتانىم مەنىڭ - قازاقستان» مەرەكەلىك كونسەرتى جانە «ءوندىرىس» سپورت كەشەنىندە جاس سپورتشىلار اراسىندا قازاق كۇرەسىنەن اشىق بىرىنشىلىك وتەدى.
22-قازاندا 99-مەكتەپتە «ەلىمنىڭ ءۇنى - جۇرەگىمنىڭ ءۇنى» فلەشموبى، ال ۇلتتىق مۋزەيدە ەسىل اۋدانىنىڭ مەكتەپ وقۋشىلارىنا ارنالعان ەكسكۋرسيا وتەدى.
سول كۇنى ءال-فارابي اتىنداعى وقۋشىلار سارايىندا «ەلىم دەگەندەر!» رەسپۋبليكالىق شىعارماشىلىق بايقاۋى وتەدى.
22-قازاندا ەلوردادا ازاماتتىق قوعام وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن قوعامدىق كەلىسىم مەن الەۋمەتتىك دامۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاۋعا ارنالعان ديالوگ الاڭى ۇيىمداستىرىلادى.
سول كۇنى دوستىق ۇيىندە «ءداستۇر مەن بىرلىك - ءبىر شاڭىراق استىندا» فەستيۆالى وتەدى.
23-قازاندا «ازاماتتىق باستامالار ورتالىعى» «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەۆوليۋتسياسى: تاريحي جول جانە دامۋ كەلەشەگى» تاقىرىبىندا دوڭگەلەك ۇستەل وتكىزەدى.
سول كۇنى ەلوردانىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا مەكتەپ پارلامەنتتەرى ءتوراعالارىنىڭ يناۋگۋراتسياسى وتەدى.
23-قازاندا ۇلتتىق ارحيۆتە كىتاپ كورمەسى اشىلادى، ال نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە «Republic Day» كونسەرتى وتەدى.
«ءوندىرىس» سپورت كەشەنىندە ءداستۇرلى «بايقوڭىر بارىسى» تۋرنيرى، ال 23-مەكتەپتە جەمقورلىققا قارسى تاقىرىپتاعى پىكىرسايىس تۋرنيرى ۇيىمداستىرىلادى.
23-قازاندا الماتى اۋدانىندا ەرەكشە بالالارعا ارنالعان «وردا» ورتالىعىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى وتەدى.
سول كۇنى بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعى كونسەرت، ال 24-قازاندا زەينەتكەرلەر اراسىندا شاحمات تۋرنيرىن وتكىزەدى.
24-قازاندا ەلوردادا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى: يدەيا تاريحى جانە ينستيتۋتسيونالدىق قالىپتاسۋ جولى» تاقىرىبىندا اشىق ءدارىس وتەدى. ءدارىستى ونلاين دا تاماشالاۋعا بولادى.
سول كۇنى «نۇرلى جۇرەك» ورتالىعىندا فوتوكورمە، «الجير» مەموريالدىق كەشەنىندە «قازاقستان - تۋعان ەلىم، ۇلى ولكەم!» اكسياسى وتەدى.
24-قازاندا ەسىل ۋنيۆەرسيتەتىندە ەلتاڭبا اۆتورى، ساۋلەتشى جانداربەك مالىبەكوۆتىڭ قاتىسۋىمەن ءدارىس وتەدى.
25-قازاندا ءا. مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترى «سايگۇلىك» سپەكتاكلىن ۇسىنادى.
سول كۇنى ترياتلون پاركىندە مەرەكەلىك جۇگىرۋ شاراسى، ال ەسىل جاعالاۋىندا قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ ەتنومادەني ورتالىقتارىنىڭ قاتىسۋىمەن كونتسەرت وتەدى.
«Mega Silk Way» سوو جانە «Abu Dhabi Plaza» ورتالىقتارىندا دومبىرا تارتۋ، مۋزىكالىق كۆارتەت ونەرى، بالالار ويىندارى مەن سۋرەت سالۋ شەبەرلىك ساعاتتارى ۇيىمداستىرىلادى.
25-27-قازان ارالىعىندا «داۋلەت» تەننيس ورتالىعىندا اۋەسقويلار اراسىندا تەننيس تۋرنيرى وتەدى.
مەرەكە قارساڭىندا تۇرعىن الاپتاردا كونسەرتتەر، ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن مەرەكەلىك باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلادى.