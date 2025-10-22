رەسپۋبليكا كۇنى: استانادا 1500 دەن اسا وقۋشى «اتامەكەن» ءانىن ورىندادى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي جانە «ادال ازامات» ءبىرىڭعاي تاربيە باعدارلاماسى اياسىندا مەملەكەتتىك رامىزدەر الاڭىندا اۋقىمدى فلەشموب ءوتتى. ونىڭ قاتىسۋشىلارى «اتامەكەن» ءانىن ورىندادى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگى.
ءىس-شاراعا ەلوردالىق مەكتەپتەردىڭ 1500 دەن استام وقۋشىسى قاتىستى.
- فلەشموب وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ بويىندا ازاماتتىق بىرەگەيلىكتى، تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەرى مەن داستۇرلەرىن قۇرمەتتەۋدى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. ورىنداۋ بارىسىندا قاتىسۋشىلار قازاقستاننىڭ جاس بۋىنىنىڭ بىرلىگى، دوستىعى مەن اشىقتىعىنىڭ سيمۆولى - اشىق الاقان بەينەسىن جاساپ، بەس قاتارعا تۇردى. بۇل الاقان جىلۋلىق پەن قولداۋدىڭ بەينەسىنە اينالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار استانانىڭ بارلىق مەكتەبىندە وسىنداي فلەشموبتار ءوتتى، وقۋشىلار «مەنىڭ قازاقستانىم» اكسياسىن قولداپ، پاتريوتتىق كومپوزيتسيانى ورىندادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 25-قازاندا قازاقستاندا ۇلتتىق مەرەكە - رەسپۋبليكا كۇنى اتاپ وتىلەدى. وسى ايتۋلى مەرەكەگە وراي، استانادا 150 گە جۋىق مادەني-بۇقارالىق، ءبىلىم بەرۋ، سپورتتىق جانە الەۋمەتتىك ءىس-شارالار جوسپارلانعان. ولاردىڭ اراسىندا مەرەكەلىك كونسەرتتەر، كورمەلەر، دوڭگەلەك ۇستەلدەر، ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى بويىنشا تۋرنيرلەر جانە تاعى باسقالار بار.
وسىدان بۇرىن رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا ەلوردالىقتار ۇيلەرىنە مەملەكەتتىك تۋ ىلە باستاعانىن جازعان ەدىك.