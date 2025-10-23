رەسپۋبليكا كۇنى: استانا، الماتى جانە شىمكەنتتە قايدا بارۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقستاندىقتار 25-27-قازان ارالىعىندا قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالادى. رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي ەلدىڭ بارلىق وڭىرىندە كونسەرتتەر، فەستيۆالدەر، كورمەلەر، تەاتر قويىلىمدارى مەن سپورتتىق جارىستار ۇيىمداستىرىلادى.
El.kz ينتەرنەت پورتالى استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا وتەتىن ەڭ قىزىقتى ءىس-شارالار ءتىزىمىن جاسادى.
ساۋدا جانە جەڭىلدىكتەر
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 24-27-قازان ارالىعىندا رەسپۋبليكا كولەمىندە مەرەكەلىك جاپپاي ساتىلىمدار وتەدى. قازاقستاندىقتار كيىم-كەشەك، تۇرمىستىق تەحنيكا جانە ۇيگە ارنالعان ءتۇرلى تاۋارلاردى 10-70 پايىزدىق جەڭىلدىكپەن ساتىپ الا الادى.
اكسياعا 220 دان استام ساۋدا نۇكتەسى، سونىڭ ىشىندە ساۋدا جانە ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى، سۋپەرماركەتتەر، جەلىلىك دۇكەندەر مەن ونلاين ماركەتپلەيستەر قاتىسادى.
استانا
استانا اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، مەرەكەلىك باعدارلاما 23-قازاندا باستالىپ، بىرنەشە كۇنگە جالعاسادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن مادەني، سپورتتىق جانە شىعارماشىلىق ءىس-شارالار كۇتەدى.
23-قازان
Has Sanat گالەرەياسى - قىرىم التىنبەكتىڭ Great Silk Way .Saka Gold كورمەسى. VIII عاسىرعا تيەسىلى ساق ارتەفاكتىلەرىنىڭ رەكونسترۋكتسياسى.
ۇلتتىق ارحيۆ - قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ قالىپتاسۋىنا ارنالعان كىتاپ كورمەسى.
Nazarbayev University - Republic Day كونسەرتى.
فوك «ءوندىرىس» - ەرلەر اراسىنداعى «بايقوڭىر بارىسى» قازاقشا كۇرەس تۋرنيرى.
24-قازان
«پابلو پيكاسسو. پاراگرافى» كورمەسى - ەۋروپانىڭ جەكەمەنشىك كوللەكسيالارىنان 51 ليتوگرافيا.
19:30 – ق ح ل ماتچى: «بارىس»-«امۋر».
25-قازان
مامبەتوۆ اتىنداعى تەاتر - «سايگۇلىك» سپەكتاكلى.
مەملەكەتتىك ارحيۆ - «ەگەمەن ەلدىڭ ەرتەڭى» ۆيرتۋالدى كورمەسى.
ترياتلون پاركى - رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان جۇگىرۋ جارىسى.
ەسىل جاعالاۋى - قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ ۇلتتىق مادەني ورتالىقتارى كونسەرتى.
Mega Silk Way جانە Abu Dhabi Plaza - اشىق ميكروفون، بالالار ويىندارى، دومبىرا كەشى جانە سۋرەت سالۋ ۆوركشوپتارى.
25-27-قازان - «داۋلەت» تەننيس ورتالىعىندا اۋەسقوي تەننيس تۋرنيرى.
19:30- Pozitiv بارىندا ستەنداپ كەشى.
الماتى
قالا اكىمدىگى ءمالىم ەتكەندەي، مەرەكەلىك ءىس-شارالار مەدەۋدەن باستاپ قالانىڭ ورتالىعىنا دەيىنگى كەڭ اۋماقتى قامتيدى.
23-قازان
15:00- قۇرمانعازى وركەسترى زالىندا مەرەكەلىك شارا.
20:00 Shelter سپەكتاكلى، Bunker ارت-كەڭىستىگى.
21:00- Sezim Melodiasy مۋزىكالىق كەشى، Central Stand Up Club Almaty.
24-قازان
11:00- وقۋشىلاردىڭ شىعارماشىلىق ورتالىعى
الماتى قالاسى
11:00- وقۋشىلاردىڭ Alatau يننوۆاتسيالىق شىعارماشىلىق ورتالىعىندا رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.
11:00- جامبىل اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك فيلارمونياسىندا مەرەكەلىك كونسەرت ۇيىمداستىرىلادى.
15:00- جەتىسۋ اۋدانىندا (ەسىم حان كوشەسى، 127ا) مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.
15:00- الماتى قالاسى اكىمدىگى كونتسەرتتىك وركەسترىنىڭ Almaty Gallery-دە ونەر كورسەتۋى.
15:00- رەسپۋبليكا سارايىندا قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك ەگەمەندىگى تۋرالى دەكلاراتسيانىڭ 35 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى كونسەرت.
19:30- Punch Stand Up Club-تا «چوتام؟ كلينوك، راسسەكايۋشيي دەمونوۆ؟» اتتى كومەديالىق شوۋ. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.
20:00- Central Stand Up Club Almaty-دا «وتە ارزان پسيحولوگتار» اتتى يمپروۆيزاتسيالىق كومەديالىق شوۋ. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.
20:00- Love Wine كلۋبىندا ءانشى داريا اقپاروۆانىڭ قاتىسۋىمەن ءتىرى مۋزىكا كەشى وتەدى. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.
22:00- Icon Night Club-تا اننا سەدوكوۆانىڭ كونتسەرتى. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.
25-قازان
25-26-قازان كۇندەرى - جىبەك جولى كوشەسىندە قولونەرشىلەر مەن سۋرەتشىلەر جارمەڭكەسى وتەدى. وندا ساندىك-قولدانبالى ونەر بۇيىمدارى ۇسىنىلادى.
19:00- «جەست» كلۋبىندا گرۋزيانىڭ Psychonaut 4 توبىنىڭ كونسەرتى. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.
19:30- Almaty Central Stand Up-تا تەمىرلان جالدىبايەۆتىڭ «كومپروميسس» اتتى جەكە ستەنداپ-كونسەرتى. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.
26-قازان
15:00- «قايرات» پەن «استانا» كوماندالارى اراسىنداعى فۋتبول ماتچى. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.
شىمكەنت قالاسى
25-قازان
قالالىق اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، نەگىزگى مەرەكەلىك ءىس-شارالار «استانا» الاڭىندا وتەدى.
10:00-14:00 ارالىعىندا قالالىق قۋىرشاق تەاترى مەن شىمكەنت سيركىنىڭ ارتىستەرى ونەر كورسەتەدى. ۇلتتىق ءداستۇر مەن سالتقا نەگىزدەلگەن تەاترلاندىرىلعان قويىلىمدار ۇسىنىلادى، سونداي-اق ءداستۇرلى ورىنداۋشىلار شەرۋى وتەدى.
19:00- وتاندىق ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن گالا-كونسەرت. ساحنادا Yenlik، مادينا ءسادۋاقاسوۆا، زامان توبى، عازيزحان شەكەربەكوۆ، ءۇشقىن جامالبەك، اسەت ەسجان جانە جىگەر توبى ونەر كورسەتەدى.