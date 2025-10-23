ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    21:11, 23 - قازان 2025 | GMT +5

    رەسپۋبليكا كۇنى: استانا، الماتى جانە شىمكەنتتە قايدا بارۋعا بولادى

    استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقستاندىقتار 25-27-قازان ارالىعىندا قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالادى. رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي ەلدىڭ بارلىق وڭىرىندە كونسەرتتەر، فەستيۆالدەر، كورمەلەر، تەاتر قويىلىمدارى مەن سپورتتىق جارىستار ۇيىمداستىرىلادى.

    Алматыда Республика күні қалай атап өтіледі
    Фото: Алматы әкімдігі

    El.kz ينتەرنەت پورتالى استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا وتەتىن ەڭ قىزىقتى ءىس-شارالار ءتىزىمىن جاسادى.

    ساۋدا جانە جەڭىلدىكتەر

    ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 24-27-قازان ارالىعىندا رەسپۋبليكا كولەمىندە مەرەكەلىك جاپپاي ساتىلىمدار وتەدى. قازاقستاندىقتار كيىم-كەشەك، تۇرمىستىق تەحنيكا جانە ۇيگە ارنالعان ءتۇرلى تاۋارلاردى 10-70 پايىزدىق جەڭىلدىكپەن ساتىپ الا الادى.

    اكسياعا 220 دان استام ساۋدا نۇكتەسى، سونىڭ ىشىندە ساۋدا جانە ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى، سۋپەرماركەتتەر، جەلىلىك دۇكەندەر مەن ونلاين ماركەتپلەيستەر قاتىسادى.

    استانا

    استانا اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، مەرەكەلىك باعدارلاما 23-قازاندا باستالىپ، بىرنەشە كۇنگە جالعاسادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن مادەني، سپورتتىق جانە شىعارماشىلىق ءىس-شارالار كۇتەدى.

    23-قازان

    Has Sanat گالەرەياسى - قىرىم التىنبەكتىڭ Great Silk Way .Saka Gold كورمەسى. VIII عاسىرعا تيەسىلى ساق ارتەفاكتىلەرىنىڭ رەكونسترۋكتسياسى.

    ۇلتتىق ارحيۆ - قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ قالىپتاسۋىنا ارنالعان كىتاپ كورمەسى.

    Nazarbayev University - Republic Day كونسەرتى.

    فوك «ءوندىرىس» - ەرلەر اراسىنداعى «بايقوڭىر بارىسى» قازاقشا كۇرەس تۋرنيرى.

    24-قازان

    «پابلو پيكاسسو. پاراگرافى» كورمەسى - ەۋروپانىڭ جەكەمەنشىك كوللەكسيالارىنان 51 ليتوگرافيا.

    19:30 – ق ح ل ماتچى: «بارىس»-«امۋر».

    25-قازان

    مامبەتوۆ اتىنداعى تەاتر - «سايگۇلىك» سپەكتاكلى.

    مەملەكەتتىك ارحيۆ - «ەگەمەن ەلدىڭ ەرتەڭى» ۆيرتۋالدى كورمەسى.

    ترياتلون پاركى - رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان جۇگىرۋ جارىسى.

    ەسىل جاعالاۋى - قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ ۇلتتىق مادەني ورتالىقتارى كونسەرتى.

    Mega Silk Way جانە Abu Dhabi Plaza - اشىق ميكروفون، بالالار ويىندارى، دومبىرا كەشى جانە سۋرەت سالۋ ۆوركشوپتارى.

    25-27-قازان - «داۋلەت» تەننيس ورتالىعىندا اۋەسقوي تەننيس تۋرنيرى.

    19:30- Pozitiv بارىندا ستەنداپ كەشى.

    الماتى

    قالا اكىمدىگى ءمالىم ەتكەندەي، مەرەكەلىك ءىس-شارالار مەدەۋدەن باستاپ قالانىڭ ورتالىعىنا دەيىنگى كەڭ اۋماقتى قامتيدى.

    23-قازان

    15:00- قۇرمانعازى وركەسترى زالىندا مەرەكەلىك شارا.

    20:00 Shelter سپەكتاكلى، Bunker ارت-كەڭىستىگى.

    21:00- Sezim Melodiasy مۋزىكالىق كەشى، Central Stand Up Club Almaty.

    24-قازان

    11:00- وقۋشىلاردىڭ شىعارماشىلىق ورتالىعى

    الماتى قالاسى

    11:00- وقۋشىلاردىڭ Alatau يننوۆاتسيالىق شىعارماشىلىق ورتالىعىندا رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.

    11:00- جامبىل اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك فيلارمونياسىندا مەرەكەلىك كونسەرت ۇيىمداستىرىلادى.

    15:00- جەتىسۋ اۋدانىندا (ەسىم حان كوشەسى، 127ا) مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.

    15:00- الماتى قالاسى اكىمدىگى كونتسەرتتىك وركەسترىنىڭ Almaty Gallery-دە ونەر كورسەتۋى.

    15:00- رەسپۋبليكا سارايىندا قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك ەگەمەندىگى تۋرالى دەكلاراتسيانىڭ 35 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى كونسەرت.

    19:30- Punch Stand Up Club-تا «چوتام؟ كلينوك، راسسەكايۋشيي دەمونوۆ؟» اتتى كومەديالىق شوۋ. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.

    20:00- Central Stand Up Club Almaty-دا «وتە ارزان پسيحولوگتار» اتتى يمپروۆيزاتسيالىق كومەديالىق شوۋ. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.

    20:00- Love Wine كلۋبىندا ءانشى داريا اقپاروۆانىڭ قاتىسۋىمەن ءتىرى مۋزىكا كەشى وتەدى. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.

    22:00- Icon Night Club-تا اننا سەدوكوۆانىڭ كونتسەرتى. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.

    25-قازان

    25-26-قازان كۇندەرى - جىبەك جولى كوشەسىندە قولونەرشىلەر مەن سۋرەتشىلەر جارمەڭكەسى وتەدى. وندا ساندىك-قولدانبالى ونەر بۇيىمدارى ۇسىنىلادى.

    19:00- «جەست» كلۋبىندا گرۋزيانىڭ Psychonaut 4 توبىنىڭ كونسەرتى. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.

    19:30- Almaty Central Stand Up-تا تەمىرلان جالدىبايەۆتىڭ «كومپروميسس» اتتى جەكە ستەنداپ-كونسەرتى. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.

    26-قازان

    15:00- «قايرات» پەن «استانا» كوماندالارى اراسىنداعى فۋتبول ماتچى. كىرۋ - بيلەت ارقىلى.

    شىمكەنت قالاسى

    25-قازان

    قالالىق اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، نەگىزگى مەرەكەلىك ءىس-شارالار «استانا» الاڭىندا وتەدى.

    10:00-14:00 ارالىعىندا قالالىق قۋىرشاق تەاترى مەن شىمكەنت سيركىنىڭ ارتىستەرى ونەر كورسەتەدى. ۇلتتىق ءداستۇر مەن سالتقا نەگىزدەلگەن تەاترلاندىرىلعان قويىلىمدار ۇسىنىلادى، سونداي-اق ءداستۇرلى ورىنداۋشىلار شەرۋى وتەدى.

    19:00- وتاندىق ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن گالا-كونسەرت. ساحنادا Yenlik، مادينا ءسادۋاقاسوۆا، زامان توبى، عازيزحان شەكەربەكوۆ، ءۇشقىن جامالبەك، اسەت ەسجان جانە جىگەر توبى ونەر كورسەتەدى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
