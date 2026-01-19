ق ز
    11:09, 19 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    رەسپۋبليكا جولدارىنداعى 19-قاڭتاردا احۋال قانداي

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا، ياعني تەمپەراتۋرانىڭ 30-40 گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋىنە بايلانىستى جولاۋشىلار اۆتوبۋستارى مەن ديزەل قوزعالتقىشى بار كولىكتەر ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    • «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى»،

    1013-1062 جانە 1104-1212-شاقىرىم؛

    • «وسكەمەن - سەمەي» ، 10-103-شاقىرىم؛

    • KZ16-02 «وسكەمەن - ريددەر - ر ف شەكاراسى» ، 15-105-شاقىرىم؛

    • KZ16-03 «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى - قالجىر - مارقاكول»، 0-124-شاقىرىم؛

    • KAZ16-01 «وسكەمەن - التاي - ۇلكەن نارىن - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى»، 7-450-شاقىرىم؛

    • «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» ، 1103-1321-شاقىرىم.

    اباي وبلىسى

    • «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - ر ف شەكاراسى» ، 971-1013- شاقىرىم؛

    • «وسكەمەن - سەمەي» ، 103-198-شاقىرىم؛

    • «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى»، 1087-1103-شاقىرىم.

    ال مىنا وڭىرلەردە كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى:

    جەتىسۋ وبلىسى

    • ء«ۇشارال - دوستىق - ق ح ر شەكاراسى» ، 84-164-شاقىرىم (كوكتۇما ستانساسى - دوستىق ستانساسى).

    اتىراۋ وبلىسى

    • «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» ، 621-841-شاقىرىم (اتىراۋ قالاسى - قۇرمانعازى كەنتى).

    پاۆلودار وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعىنىڭ ءبىر بولىگى جابىق.

    قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىلدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
