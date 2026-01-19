رەسپۋبليكا جولدارىنداعى 19-قاڭتاردا احۋال قانداي
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا، ياعني تەمپەراتۋرانىڭ 30-40 گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋىنە بايلانىستى جولاۋشىلار اۆتوبۋستارى مەن ديزەل قوزعالتقىشى بار كولىكتەر ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى»،
1013-1062 جانە 1104-1212-شاقىرىم؛
• «وسكەمەن - سەمەي» ، 10-103-شاقىرىم؛
• KZ16-02 «وسكەمەن - ريددەر - ر ف شەكاراسى» ، 15-105-شاقىرىم؛
• KZ16-03 «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى - قالجىر - مارقاكول»، 0-124-شاقىرىم؛
• KAZ16-01 «وسكەمەن - التاي - ۇلكەن نارىن - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى»، 7-450-شاقىرىم؛
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» ، 1103-1321-شاقىرىم.
اباي وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - ر ف شەكاراسى» ، 971-1013- شاقىرىم؛
• «وسكەمەن - سەمەي» ، 103-198-شاقىرىم؛
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى»، 1087-1103-شاقىرىم.
ال مىنا وڭىرلەردە كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى:
جەتىسۋ وبلىسى
• ء«ۇشارال - دوستىق - ق ح ر شەكاراسى» ، 84-164-شاقىرىم (كوكتۇما ستانساسى - دوستىق ستانساسى).
اتىراۋ وبلىسى
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» ، 621-841-شاقىرىم (اتىراۋ قالاسى - قۇرمانعازى كەنتى).
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعىنىڭ ءبىر بولىگى جابىق.
قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىلدى.