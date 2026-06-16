رەسپۋبليكا جولدارىنداعى جول اپاتتارىنان بولاتىن ءولىم-ءجىتىم تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىندا سوڭعى جىلدارى العاش رەت جول قاۋىپسىزدىگىنىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرى بويىنشا تۇراقتى وڭ ديناميكا قالىپتاستى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» مەكەمەسى.
قازاۆتو جول جول قاۋىپسىزدىگىن باسقارۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە ءوتتى
2026 -جىلدىڭ العاشقى بەس ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جول-كولىك وقيعالارىنان قازا تاپقاندار سانى 26,8 پايىزعا تومەندەپ، 336 ادامنان 246 ادامعا دەيىن ازايدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 90 ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك بەردى.
ءولىم-ءجىتىم كورسەتكىشىمەن قاتار وزگە دە نەگىزگى ينديكاتورلاردا وڭ وزگەرىستەر بايقالادى. جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى 1214 تەن 1151 جاعدايعا دەيىن نەمەسە 5,2 پايىزعا ازايدى. ال جاراقات العاندار سانى 2376 ادامنان 2181 ادامعا دەيىن تومەندەپ، 8,2 پايىز قىسقاردى.
بۇل كورسەتكىشتەر رەسپۋبليكالىق جولدارداعى قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنىڭ جاڭا كەزەڭگە وتكەنىن اڭعارتادى. ەگەر بۇرىن نەگىزگى شارالار اپات ورىن العاننان كەيىن قابىلدانسا، بۇگىندە باسىمدىق تاۋەكەلدەردى الدىن الا باسقارۋعا، سيفرلىق باقىلاۋعا، ينجەنەرلىك قاۋىپسىزدىك شەشىمدەرىنە، قوزعالىس جىلدامدىعىن رەتتەۋگە جانە جولداردىڭ جاي-كۇيىنە جەكە جاۋاپكەرشىلىكتى ارتتىرۋعا بەرىلىپ وتىر.
ەڭ ماڭىزدى ناتيجە - اۋىر زارداپتاردىڭ ازايۋى
جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانىنا قوزعالىس قارقىندى، اۋا رايى جاعدايى، جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءتارتىبى، كولىك قۇرالدارىنىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيى جانە ادام فاكتورى سياقتى كوپتەگەن سەبەپ اسەر ەتەدى. سوندىقتان اپاتتاردىڭ جالپى سانى عانا ەمەس، ولاردىڭ سالدارى دا ەرەكشە ماڭىزعا يە.
وسى تۇرعىدان العاندا ەڭ ماڭىزدى ناتيجە - قازا تاپقاندار سانىنىڭ ۇشتەن بىرگە جۋىق تومەندەۋى. بۇل قابىلدانىپ جاتقان شارالاردىڭ ەڭ الدىمەن اۋىر جانە ادام ولىمىنە اكەلەتىن جول اپاتتارىنىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعانىن كورسەتەدى.
ناتيجەسىندە رەسپۋبليكالىق جولدار جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن بولجامدى ءارى ءقاۋىپسىز بولا ءتۇستى، ءقاۋىپتى ۋچاسكەلەر ايقىنىراق بەلگىلەنىپ، قولايسىز اۋا رايىنىڭ تاۋەكەلدەرى ءتيىمدى باسقارىلىپ، جول قىزمەتتەرىنىڭ ارەكەت ەتۋ جىلدامدىعى ارتتى.
قاۋىپسىزدىك جۇيەسى جاڭا تاسىلمەن دامىپ كەلەدى
قول جەتكىزىلگەن ناتيجەلەردىڭ نەگىزگى سەبەبى - جول قاۋىپسىزدىگىنە دەگەن كوزقاراستىڭ تۇبەگەيلى وزگەرۋى.
«قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى نورماتيۆتىك رەتتەۋ، سيفرلاندىرۋ، تەحنيكالىق قۇرالداردى جاڭعىرتۋ، قىسقى كۇتىپ-ۇستاۋ، جول اقاۋلارىنىڭ الدىن الۋ، جول جۇمىسشىلارىن قورعاۋ جانە توتەنشە جاعدايلارعا جەدەل ارەكەت ەتۋ باعىتتارىندا كەشەندى جۇمىستار جۇرگىزىپ جاتىر.
2025 -جىلى جولداردى كۇتىپ- ۇستاۋ، جابىنداردى پروفيلاكتيكالىق وڭدەۋ، تەحنيكانى پايدالانۋ، جول جۇمىستارىن ۇيىمداستىرۋ قاۋىپسىزدىگى، اپاتتى ۋچاسكەلەردى تالداۋ جانە تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ ماسەلەلەرىن قامتيتىن 15 تەن استام ىشكى نورماتيۆتىك قۇجات قابىلداندى.
سونىمەن قاتار جول-كولىك وقيعالارى ءجيى تىركەلەتىن ورىندار مەن تاۋەكەلى جوعارى ۋچاسكەلەر تۇراقتى تۇردە تالدانىپ كەلەدى. 2025 -جىلدىڭ قاراشا ايىنان باستاپ وبلىستىق فيليالدار بولىنىسىندە اپات ستاتيستيكاسى اپتا سايىن قارالىپ، ناقتى تاپسىرمالار بەرىلەدى جانە ولاردىڭ ورىندالۋى باقىلاۋعا الىنادى.
بۇل جول قاۋىپسىزدىگىنىڭ تەك تەحنيكالىق ماسەلە ەمەس، تولىققاندى باسقارۋ جۇيەسىنە اينالعانىن كورسەتەدى.
سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ تيىمدىلىگى دالەلدەندى
جول قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋداعى ەڭ ءتيىمدى شەشىمدەردىڭ ءبىرى - اۋىسپالى اقپارات بەلگىلەرىن ەنگىزۋ بولدى.
مۇنداي جۇيەلەر استانا - شۋچينسك جانە استانا - قاراعاندى اۆتوجولدارىندا ورناتىلعان. قىس مەزگىلىندە بۇل باعىتتار بوران، كوكتايعاق جانە كورىنۋدىڭ ناشارلاۋى سالدارىنان ەڭ كۇردەلى ۋچاسكەلەردىڭ ءبىرى سانالادى.
اۋىسپالى اقپارات بەلگىلەرى ناقتى جول جانە اۋا رايى جاعدايىنا سايكەس جىلدامدىق رەجيمىن جەدەل وزگەرتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە جۇرگىزۋشى جالپى ەسكەرتۋ ەمەس، ناقتى جاعدايعا بەيىمدەلگەن شەكتەۋدى كورەدى.
ناتيجەسىندە 2025- 2026 -جىلعى قىس مەزگىلىندە اتالعان ۋچاسكەلەردەگى جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى 53 پايىزعا تومەندەپ، 57 جاعدايدان 27 جاعدايعا دەيىن ازايدى. قازا تاپقاندار سانى 9 ادامنان نولگە دەيىن تومەندەدى. ال جاراقات العاندار سانى 102 ادامنان 46 ادامعا دەيىن قىسقارىپ، 55 پايىزعا ازايدى.
استانا - شۋچينسك باعىتىندا اپاتتىلىق دەڭگەيى 57 پايىزعا، ال استانا - قاراعاندى باعىتىندا 53 پايىزعا تومەندەدى. ەكى باعىتتا دا تالداۋ كەزەڭىندە ادام ءولىمى تىركەلگەن جوق.
تۇنگى قاۋىپسىزدىككە ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر.
وسىعان دەيىن ۇلكەن الماتى اينالما جولىن دياگنوستيكالاۋ جۇمىستارى باستالعانى تۋرالى جازدىق.