ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:52, 04 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    رەسپۋبليكا بويىنشا 4-قاڭتاردا قاي جولدار جابىق تۇر

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    трасса, закрыта дорога, метель, автомобиль, буран, жол жабық, боран, көлік
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ /

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 3-قاڭتار ساعات 15:00-دەن باستاپ اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا، ناقتى ايتقاندا كوكتايعاققا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىم ارالىعىندا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 140 شاق/ساع-تان 110 شاق/ساع-قا شەكتەلدى.

    ال شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    سونىمەن بىرگە «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.

    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
