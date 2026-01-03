رەسپۋبليكا بويىنشا 3-قاڭتاردا قاي جولداردىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 3-قاڭتار كۇنى ساعات 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى:
اقتوبە وبلىسى
• «قاندىاعاش - ەمبى - شالقار - ىرعىز» اۆتوجولىنىڭ 3-257-شاقىرىمى (قاندىاعاش قالاسى - شالقار قالاسى)؛
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 104-337-شاقىرىمى (قاندىاعاش قالاسى - اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
اتىراۋ وبلىسى
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 337-346-شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ساعىز اۋىلى).
سونداي-اق تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
جابىق جولدار
اۋا رايىنىڭ كۇرت بۇزىلۋىنا بايلانىستى 2026 -جىلعى 2-قاڭتار ساعات 21:45-تەن باستاپ اقتوبە وبلىسىندا بارلىق كولىك تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىس جابىلدى:
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-965-شاقىرىمى (ەكو ويل جانارماي قۇيۋ ستانسياسى - قارابۇتاق كەنتى).
ال «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعى ارقىلى جەرورتا تەڭىزى ايماقتارىنان كەلگەن سيكلون وتەتىنىن، وسىعان بايلانىستى رەسپۋبليكانىڭ كوپ بولىگىندە قار جاۋىپ، بوران سوعاتىنىن ەسكەرتكەن ەدى.