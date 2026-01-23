ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:23, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    رەسپۋبليكا بويىنشا 23-قاڭتاردا قاي جولدار جابىق

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    метель, смог, туман, снег, погода, автомобиль, дорога, ауа райы, қар, боран, жол
    فوتو: Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ دەرەگىنشە، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار ءبىرقاتار اۆتوجولدا جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن اۆتوبۋستار مەن ديزەل قوزعالتقىشى بار كولىكتەر ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى:

    اقتوبە وبلىسى

    • «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوجولىنىڭ 5-234-شاقىرىمى (قارابۇتاق اۋىلى - قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    قوستاناي وبلىسى

    • «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوجولىنىڭ 234-501-شاقىرىمى؛

    • «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 8-232-شاقىرىمى؛

    • «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي (اينالما) - ر ف شەكاراسى (قايراق وتكىزۋ بەكەتى) » اۆتوجولىنىڭ بىرنەشە ۋچاسكەسى؛

    • «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» جانە «مامليۋتكا - قوستاناي» باعىتتارىنداعى ۋچاسكەلەر.

    اقمولا وبلىسى

    • «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل»،

    • «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان»،

    • «جاقسى - ەسىل - بۇزىلىق»،

    • «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل – ر ف شەكاراسى»،

    • «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا»،

    • «شۋچينسك - زەرەندى»،

    • «كوكشەتاۋ - اتباسار»،

    • «ماكينسك - اقسۋ - تورعاي»،

    • «استانا اينالما جولى»،

    • «استانا - قورعالجىڭ»،

    • بۋراباي كۋرورتتىق ايماعىنىڭ جولدارى جانە وعان كىرەبەرىس جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى.

    جابىق جولدار

    اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى مىنا وڭىرلەردە كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى:

    الماتى وبلىسى

    • «قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى» ۋچاسكەسىندە (59-143-شاقىرىم).

    جامبىل وبلىسى

    • وسى باعىتتاعى 143-214، 159-238 جانە 534-593-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەلەر.

    تۇركىستان وبلىسى

    • 593-654-شاقىرىم ارالىعى (جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ماشات اۋىلى).

    اقمولا وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىمى.

    پاۆلودار وبلىسى

    • وسى جولدىڭ 200-254-شاقىرىمى.

    سونىمەن قاتار، پاۆلودار وبلىسىندا «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كولىك ايرىعىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» ايرىعى ۋچاسكەسىندە قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىق.

    اۋا رايى

    2026 -جىلعى 23-قاڭتاردا اقمولا، قاراعاندى، باتىس قازاقستان، شىعىس قازاقستان، قوستاناي، جامبىل، تۇركىستان، اقتوبە، قىزىلوردا، اتىراۋ، اباي، ماڭعىستاۋ، ۇلىتاۋ، جەتىسۋ، الماتى جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى.

    - سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇگىن، 23-قاڭتاردا قازاقستاننىڭ 15 وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسالدى.

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار