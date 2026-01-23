رەسپۋبليكا بويىنشا 23-قاڭتاردا قاي جولدار جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ دەرەگىنشە، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار ءبىرقاتار اۆتوجولدا جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن اۆتوبۋستار مەن ديزەل قوزعالتقىشى بار كولىكتەر ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى:
اقتوبە وبلىسى
• «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوجولىنىڭ 5-234-شاقىرىمى (قارابۇتاق اۋىلى - قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
قوستاناي وبلىسى
• «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوجولىنىڭ 234-501-شاقىرىمى؛
• «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 8-232-شاقىرىمى؛
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي (اينالما) - ر ف شەكاراسى (قايراق وتكىزۋ بەكەتى) » اۆتوجولىنىڭ بىرنەشە ۋچاسكەسى؛
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» جانە «مامليۋتكا - قوستاناي» باعىتتارىنداعى ۋچاسكەلەر.
اقمولا وبلىسى
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل»،
• «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان»،
• «جاقسى - ەسىل - بۇزىلىق»،
• «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل – ر ف شەكاراسى»،
• «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا»،
• «شۋچينسك - زەرەندى»،
• «كوكشەتاۋ - اتباسار»،
• «ماكينسك - اقسۋ - تورعاي»،
• «استانا اينالما جولى»،
• «استانا - قورعالجىڭ»،
• بۋراباي كۋرورتتىق ايماعىنىڭ جولدارى جانە وعان كىرەبەرىس جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى.
جابىق جولدار
اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى مىنا وڭىرلەردە كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى:
الماتى وبلىسى
• «قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى» ۋچاسكەسىندە (59-143-شاقىرىم).
جامبىل وبلىسى
• وسى باعىتتاعى 143-214، 159-238 جانە 534-593-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەلەر.
تۇركىستان وبلىسى
• 593-654-شاقىرىم ارالىعى (جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ماشات اۋىلى).
اقمولا وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىمى.
پاۆلودار وبلىسى
• وسى جولدىڭ 200-254-شاقىرىمى.
سونىمەن قاتار، پاۆلودار وبلىسىندا «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كولىك ايرىعىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» ايرىعى ۋچاسكەسىندە قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىق.
اۋا رايى
2026 -جىلعى 23-قاڭتاردا اقمولا، قاراعاندى، باتىس قازاقستان، شىعىس قازاقستان، قوستاناي، جامبىل، تۇركىستان، اقتوبە، قىزىلوردا، اتىراۋ، اباي، ماڭعىستاۋ، ۇلىتاۋ، جەتىسۋ، الماتى جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇگىن، 23-قاڭتاردا قازاقستاننىڭ 15 وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسالدى.