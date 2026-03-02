رەسپۋبليكا بويىنشا 2-ناۋرىزدا قاي جولدار جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى كەلەسى اۆتوجولداردا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى:
جەتىسۋ وبلىسى
• «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولى، 84-164-شاقىرىم ارالىعى (كوكتۇما كەنتى - دوستىق ستانسياسى ارالىعى).
جول 2026 -جىلعى 3-ناۋرىز ساعات 10:00-دە اشىلادى.
پاۆلودار وبلىسى
* «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، «قازگيدرومەت» 2-ناۋرىزدا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى استانا، الماتى، شىمكەنت قالالارىندا جانە قازاقستاننىڭ 14 وبلىسىندا ەسكەرتۋ جاسادى.