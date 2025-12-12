رەپەر دوگگ 2026-جىلعى وليمپيادا ويىندارىندا ا ق ش قۇراماسىنىڭ قۇرمەتتى جاتتىقتىرۋشىسى بولدى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق رەپەر سنۋپ دوگگ 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا ا ق ش قۇراماسىنىڭ قۇرمەتتى جاتتىقتىرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ (ح و ك) سايتىندا حابارلانعانداي، بۇل الەمدەگى ەڭ بەدەلدى قىسقى سپورت جارىستارىنا قاتىساتىن امەريكالىق وليمپياداشىلار مەن پاراليمپياداشىلاردى قولداۋ جانە شابىتتاندىرۋ ءۇشىن قۇرىلعان ەرىكتى لاۋازىم.
وسىلايشا، رەپەر ۇلتتىق قۇراما سپورتشىلارىنا ارماندارىن جۇزەگە اسىرۋعا جانە ۇلتتى شابىتتاندىرۋعا كومەكتەسەتىن ا ق ش وليمپيادا كوميتەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، جاتتىقتىرۋشىلارى، مەديتسينالىق ساراپشىلارى، اكىمشىلەرى جانە سەرىكتەستەرىنىڭ جەلىسىنە قوسىلادى.
- ناعىز جۇلدىزدار - بۇل ا ق ش قۇراماسىنداعى سپورتشىلار، ال مەن ولاردى قولداۋ جانە مۇمكىن سىرتتان ازداپ دانالىقپەن ءبولىسۋ ءۇشىن كەلدىم. بۇل كوماندا سپورتتىڭ ەڭ جاقسى جاقتارىن بەينەلەيدى: تالانت، ادالدىق جانە تاباندىلىق. ەگەر مەن بۇعان كوبىرەك ماحاببات پەن ىنتالاندىرۋ اكەلسەم، بۇل مەن ءۇشىن جەڭىس بولادى، - دەدى سنۋپ دوگگ.
2024-جىلعى پاريجدەگى جازعى وليمپيادا ويىندارىندا سنۋپ دوگگ NBCUniversal ارناسىنىڭ ارنايى ءتىلشىسى قىزمەتىن اتقارىپ، ەڭ ءىرى تۇلعالاردىڭ بىرىنە اينالدى جانە 2026-جىلعى ميلان مەن كورتينادا قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا وسى رولگە ورالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتى (ح و ك) 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارى كەزىندە كەلىسىلگەن ماتچتاردى بولدىرماۋ ءۇشىن ادالدىقتى قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ قۇرىلعانىن جاريالادى.