گرەنلانديا پرەمەرى تۇرعىنداردى سىرتتان جاسالۋى ىقتيمال اسكەري شابۋىلعا دايىن بولۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - گرەنلانديا پرەمەر-ءمينيسترى يەنس-فرەدەريك نيلسەن اركتيكا ارالىنىڭ حالقى مەن بيلىگى بۇل سەناري ەكىتالاي بولىپ قالىپ وتىرسا دا ىقتيمال اسكەري باسىپ كىرۋگە دايىندالا باستاۋى كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى.
- اسكەري قاقتىعىس بولۋى ەكىتالاي، ءبىراق ونى جوققا شىعارۋعا بولمايدى، - دەپ مالىمدەدى نيلسەن سەيسەنبىدە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، گرەنلانديا ۇكىمەتى ادامدارعا كۇندەلىكتى ومىردە بولۋى ىقتيمال كەز كەلگەن قيىندىقتارعا دايىن بولۋعا كومەكتەسۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرىنەن تۇراتىن جۇمىس توبىن قۇرادى.
Financial Review مالىمەتىنشە، ۇكىمەت حالىققا جاڭا ۇسىنىستاردى، سونىڭ ىشىندە ۇيدە بەس كۇنگە جەتەتىن ازىق-تۇلىك قورىن جيناۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسادى.
- گرەنلاندياعا قازىر قاتتى قىسىم كورسەتىلىپ جاتىر جانە ءبىز قازىر كەز كەلگەن جاعدايعا دايىن بولۋىمىز كەرەك»، - دەدى قارجى ءمينيسترى مۋتە بوەرۋپ ەگەدە سول باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سەيسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Truth Social پاراقشاسىندا ءوزىنىڭ جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعان ارالعا امەريكالىق تۋ تىگىپ تۇرعان سۋرەتىن جاريالادى.
57 مىڭ حالقى بار گرەنلانديا دانيا كورولدىگىنىڭ قۇرامىنا كىرەدى، ءبىراق قورعانىس پەن سىرتقى ساياساتتان باسقا ءومىردىڭ كوپتەگەن سالالارىن باسقاراتىن ءوز ۇكىمەتى بار.
دانيا جانە ناتوعا مۇشە جەتى ەل قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ ماقساتىندا وتكەن اپتادا «اركتيكالىق توزىمدىلىك» وپەراتسياسى اياسىندا ارالعا ازداعان اسكەر جىبەردى. سوڭعى كۇندەرى دانيا گرەنلاندياعا قوسىمشا اسكەر جىبەردى.
گرەنلانديا گازەتىنىڭ سەيسەنبى كۇنى حابارلاۋىنشا، دانيانىڭ اركتيكالىق بىرلەسكەن قولباسشىلىعى جىل بويى وتكىزىلۋى مۇمكىن اسكەري جاتتىعۋلار اۋقىمىن كەڭەيتەدى.
ترامپ بۇعان دەيىن ءوزى امەريكانىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن شەشۋشى مانگە يە دەپ سانايتىن گرەنلانديانى باسىپ الۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارماعان بولاتىن. وتكەن اپتادا اق ءۇي باسشىسى ونىڭ جوسپارىنا قارسى شىققان ەۋروپالىق ەلدەردەن كەلەتىن تاۋارلارعا تاريفتەر جاريالادى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ دانيا، نورۆەگيا، شۆەتسيا، فرانسيا، گەرمانيا، ۇلى بريتانيا، نيدەرلاندى جانە فينليانديانى قوسا العاندا، ءبىرقاتار ەۋروپالىق ەلدىڭ تاۋارلارىنا باج سالىعى ەنگىزىلەتىنىن مالىمدەدى.