ەرنازار جۇبان «نوۆايا ۆولنا-2025» بايقاۋىندا ءۇشىنشى ورىنعا يە بولدى
استانا. KAZINFORM - ءانشى «نوۆايا ۆولنا» دوداسىندا لايىقتى ونەر كورسەتىپ، ءۇشىنشى ورىندى ەنشىلەدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
ەرنازار جۇبان وتكەن جىلى ول ۆيتەبسك قالاسىندا وتكەن «سلاۆيان بازارى» حالىقارالىق ۆوكال بايقاۋىندا ءبىرىنشى ورىندى جەڭىپ العان ەدى.
سونىمەن قاتار بۇدان بۇرىن وتاندىق ونەرپاز الەكساندر ليم «نوۆايا ۆولنا-2025» حالىقارالىق جاس ورىنداۋشىلار بايقاۋىندا جەڭىمپاز اتانعانىن جازعان ەدىك. ول - وسى فەستيۆالدە جەڭىسكە جەتكەن العاشقى قازاقستاندىق.
ءارتىس الەۋمەتتىك جەلىلەردە كاۆەر-ۆيدەولارىمەن تانىمال بولدى. ءانشى ورىس، اعىلشىن، يتاليان، تۇرىك جانە باسقا تىلدەردە حيت اندەردى ورىنداپ، ۆيدەولارى مىڭداعان قارالىم جيناعان.
2018-جىلى الەكساندر «i’m a singer Kazakhstan» بايقاۋىنا قاتىسىپ، جارتىلاي فينالعا جەتتى. 2021-جىلى ول تانىمال «گولوس ۋكراينى» شوۋىنا قاتىسىپ، نادەجدا دوروفەيەۆانىڭ جەتەكشىلىگىمەن جاسىرىن تىڭدالىمنان ءساتتى ءوتىپ، نوكاۋت كەزەڭىنە دەيىن ونەر كورسەتتى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ونەرپازداردى جارقىن جەتىستىكتەرىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايدى جانە جاس انشىلەردىڭ كاسىبي وسۋىنە ۇنەمى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن. بۇل جەڭىس ءان ونەرىنىڭ دامۋىنا سەپ بولىپ، ەلىمىزدىڭ الەمدىك دەڭگەيدە ءوز ورنىن نىعايتا تۇسەرى ءسوزسىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىدان بۇرىن قازان قالاسىنداعى حالىقارالىق «نوۆايا ۆولنا» انشىلەر بايقاۋىنا قازاقستاندىق دانيال جۇماقانوۆ تا قاتىسىپ جاتقانىن جازدىق.
