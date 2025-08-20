12:39, 20 - تامىز 2025 | GMT +5
رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساعان ەرنار جيەمبايعا سوت ۇكىمى شىقتى
شىمكەنت. KAZINFORM - قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتتا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋعا قاتىستى رەزونانستىق ءىس بويىنشا ۇكىم شىعارىلدى.
سوت ۇكىمىمەن ەرنار جيەمباي 9 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايرىلدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق جانە وعان شاعىمدانۋعا بولادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 21-ءساۋىر كۇنى رۋسلان بەردەنوۆ قالالىق اكىمدىك عيماراتىنىڭ جانىندا جاراقات العان ەدى. كەيىن رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس سوتقا جولدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21-ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
رۋسلان بەردەنوۆ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.