ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:39, 20 - تامىز 2025 | GMT +5

    رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساعان ەرنار جيەمبايعا سوت ۇكىمى شىقتى

    شىمكەنت. KAZINFORM - قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتتا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋعا قاتىستى رەزونانستىق ءىس بويىنشا ۇكىم شىعارىلدى.

    Суд приговорил Ернара Жиембая к 9 годам заключения
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    سوت ۇكىمىمەن ەرنار جيەمباي 9 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايرىلدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق جانە وعان شاعىمدانۋعا بولادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، 21-ءساۋىر كۇنى رۋسلان بەردەنوۆ قالالىق اكىمدىك عيماراتىنىڭ جانىندا جاراقات العان ەدى. كەيىن رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس سوتقا جولدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    21-ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.

    رۋسلان بەردەنوۆ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.

     

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار