ەرنار جيەمباي جازانى قايدا وتەيتىنى بەلگىلى بولدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋعا قاتىستى رەزونانستىق ءىس بويىنشا قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتتا ۇكىم شىقتى.
سوت شەشىمىمەن سوتتالۋشى ەرنار جيەمباي قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 24-بابىنىڭ 3-بولىگى جانە 99-بابىنىڭ 1-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، 9 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىلدى. جازا ورتاشا قاۋىپسىز قىلمىستىق-اتقارۋ مەكەمەسىندە وتەلەتىن بولدى.
سوت ۇكىمىندە جيەمبايدىڭ كىناسى جابىرلەنۋشىلەر مەن كۋالاردىڭ جاۋاپتارىمەن، زاتتاي ايعاقتارمەن، سونداي-اق سوت ساراپتاماسىنىڭ قورىتىندىلارىمەن تولىق دالەلدەنگەنى اتاپ ءوتىلدى.
جازا تاعايىنداۋ بارىسىندا سوت ونىڭ جاساعان قىلمىسىنىڭ سيپاتىن، قوعامعا قاۋىپتىلىك دارەجەسىن، جەڭىلدەتەتىن جانە اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلاردى ەسكەردى. اتاپ ايتقاندا، جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلار رەتىندە سوتتالۋشىنىڭ بۇرىن سوتتالماعانىن، كامەلەتكە تولماعان بالالارى بارىن جانە ءوز ىسىنە وكىنىش بىلدىرگەنىن نازارعا الدى. ال اۋىرلاتاتىن ءمان-جاي رەتىندە قىلمىستى ماساڭ كۇيدە جاساعانى كورسەتىلدى.
سوت جيەمبايدىڭ ارەكەتى اسا اۋىر قىلمىس ساناتىنا جاتاتىنىن ايتا كەلە، وعان نەعۇرلىم قاتاڭ جازا تاعايىنداۋدى ورىندى دەپ تاپتى. جازانىڭ جەڭىل ءتۇرىن قولدانۋعا نەگىز جوق دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن سوت ەرنار جيەمبايدى 9 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.