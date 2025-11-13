ەرمەك سەركەبايەۆ پەن ابدوللا قارساقبايەۆتىڭ مەرەيتويلارى يۋنەسكو كولەمىندە اتالىپ وتەدى
وپەرا ءانشىسى ەرمەك سەركەبايەۆ پەن كورنەكتى كينورەجيسسەر ابدوللا قارساقبايەۆتىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويلارى يۋنەسكواستانا. قازاقپارات - كولەمىندە اتالىپ وتەدى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين مالىمدەدى.
يۋنەسكو باس كونفەرەنسياسىنىڭ 43-سەسسياسىندا قازاقستان تاراپىنان بەرىلگەن بىرنەشە ۇسىنىس قولداۋ تاپتى. ايگىلى وپەرا ءانشىسى ەرمەك سەركەبايەۆ پەن كورنەكتى كينورەجيسسەر ابدوللا قارساقبايەۆتىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويلارى 2026-2027-جىلدارى حالىقارالىق ۇيىم اياسىندا اتالىپ وتىلەتىن اتاۋلى كۇندەر كۇنتىزبەسىنە ەنگىزىلدى. بۇل - ۇلتتىق ءارى الەمدىك مادەنيەتتىڭ دامۋىنا زور ۇلەس قوسقان قازاقستاندىق قايراتكەرلەردىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە لايىقتى مويىندالۋىنىڭ ءبىر بەلگىسى، - دەلىنگەن مالىمەتتە.
يۋنەسكونىڭ اتاۋلى كۇندەر كۇنتىزبەسى - ۇيىم تاراپىنان قولداۋ تاپقان جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلاتىن اتاۋلى كۇندەر مەن مەرەيتويلاردىڭ، ماڭىزدى وقيعالاردىڭ رەسمي ءتىزىمى.
يۋنەسكو حاتشىلىعىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇيىم 1956-جىلدان بەرى 1234 اتاۋلى كۇندى مەرەكەلەۋگە اتسالىسقان. سونىڭ 31 ءى قازاقستاننىڭ ۇسىنىسى بويىنشا ەنگىزىلگەن. اتاپ ايتقاندا، اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 150 جىلدىق، شىمكەنت قالاسىنىڭ 2200 جىلدىق، الماتى قالاسىنىڭ 1000 جىلدىق، مۇحتار اۋەزوۆتىڭ، قانىش ساتبايەۆتىڭ، ءسابيت مۇقانوۆتىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويلارى جانە باسقا دا اتاۋلى كۇندەر يۋنەسكو قولداۋىمەن حالىقارالىق دەڭگەيدە تويلاندى. وسى جىلى يۋنەسكونىڭ شتاب-پاتەرىندە ايگىلى كومپوزيتور ءارى ديريجەر نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ 100 جىلدىعىنا ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرت ۇيىمداستىرىلدى.