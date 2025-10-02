ەرمەك كوشەربايەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستانداعى ەلشىسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى حان چۋنليندى قابىلدادى.
تاراپتار قازاق-قىتاي ىنتىماقتاستىعىنىڭ كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەرىن، ونىڭ ىشىندە ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق سالالارداعى ءوزارا ىقپالداسۋدىڭ قازىرگى جاعدايى مەن پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
سۇحباتتاستار ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دامۋىنىڭ وڭ سەرپىنىن اتاپ ءوتتى. قازاقستان مەن قىتاي مەملەكەت باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋلەرى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى پراكتيكالىق تۇرعىدان جۇزەگە اسىرۋعا، اتاپ ايتقاندا ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە ترانزيت-كولىكتىك ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا تاراپتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماستى جانە كوپجاقتى قۇرىلىمدار، ونىڭ ىشىندە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى، شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى، ازياداعى ءوزارا ءىس- قيمىل جانە سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەس جانە «ورتالىق ازيا - قىتاي» فورماتى شەڭبەرىندە تىعىز ۇيلەستىرۋ مەن ءوزارا ىقپالداسۋدى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن تاجىكستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن جازعان ەدىك.