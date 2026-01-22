گەرمانيانىڭ بۇرىنعى ءمينيسترى گرەنلانديانى 1 تريلليون دوللارعا ساتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - داۆوستا ا ق ش-تىڭ گرەنلاندياعا تالاپتارى تۋرالى تالقىلاۋ كەزىندە گەرمانيانىڭ بۇرىنعى ءمينيسترى جانە ح س س وكىلى پيتەر گاۋۆايلەر ارالدى 1 تريلليون دوللارعا ساتۋدى ۇسىندى، دەپ حابارلايدى BILD.
پيتەر گاۋۆايلەر باسىلىمعا بەرگەن سۇحباتىندا كوپەنگاگەن دونالد ترامپتىڭ مالىمدەمەلەرىنە بايىپپەن قاراۋى كەرەك دەپ حابارلادى. ول مۇنداي مامىلە دانياعا جانە ونىڭ ازاماتتارىنا تاريحي ەكونوميكالىق پايدا اكەلىپ، ەلدى ەۋروپاداعى ەڭ باي ەلگە اينالدىرۋى مۇمكىن دەپ مالىمدەدى.
ساياساتكەر گرەنلانديا گەوگرافيالىق تۇرعىدان سولتۇستىك امەريكانىڭ ءبىر بولىگى ەكەنىن جانە ا ق ش- تىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسى ءۇشىن ماڭىزدى ەكەنىن، ال ونىڭ دانيامەن بايلانىسى، ونىڭ پىكىرىنشە، وتارلاۋدان كەيىنگى سيپاتتا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ول ارالدى كوپەنگاگەننەن باسقارۋ اناحرونيستىك بولىپ كورىنەتىنىن جانە قازىرگى ەۋروپالىق اكىمشىلىكتىڭ پرينتسيپتەرىنە سايكەس كەلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
گرەنلانديانىڭ قۇنىن باعالاۋ پىكىرتالاس ماسەلەسى بولىپ قالا بەرەدى. بۇرىن ا ق ش اكىمشىلىگى ءبىر ارال تۇرعىنىنا شامامەن 100000 دوللار، جالپى العاندا شامامەن 5 ميلليارد دوللاردى ۇسىنعان بولاتىن. دەگەنمەن، ساراپشىلار گەرمانيادان 6 ەسە ۇلكەن اۋماقتىڭ ناقتى شىعىنى 3,7 تريلليون ەۋروعا جەتۋى مۇمكىن ەكەنىن العا تارتادى.
- دانيا ەرتەڭ وتەماقىسىز باس تارتۋى مۇمكىن جاعدايعا بۇگىن وراسان زور سوما الا الادى، - دەپ قورىتىندىلادى گاۋۆايلەر.
ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو زاڭ شىعارۋشىلارعا پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ گرەنلانديانى باسىپ الۋدى ەمەس، ساتىپ الۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلادى. ال گرەنلانديا پرەمەرى تۇرعىنداردى سىرتتان جاسالۋى ىقتيمال اسكەري شابۋىلعا دايىن بولۋعا شاقىردى.