گەرمانياداعى قىلمىستىق توپتار تۇرىك كاسىپكەرلەرىنە قىسىم كورسەتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تۇركيا گەرمانيادا ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتار تاراپىنان قاۋىپ-قاتەردىڭ، بوپسالاۋ مەن شابۋىلداردىڭ ارتقانىن مالىمدەپ، ەكى ەلدىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋگە شاقىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
انكارا گەرمانياداعى تۇرىك قىلمىستىق توپتارىنىڭ بەلسەندىلىگى ارتىپ، تۇرىك تەكتى كاسىپكەرلەرگە قىسىمدى كۇشەيتكەنىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
تۇرىكتىڭ hurriyetdailynews باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، بەرلين مەن سولتۇستىك رەين-ۆەستفاليا شتاتى سياقتى بىرنەشە ايماقتا بوپسالاۋ، قوقان-لوققى جاساۋ، ورتەۋ جانە قارۋلى شابۋىلدار تىركەلدى.
تۇركيا ىشكى ىستەر ءمينيسترى مۇستافا چيفتچي تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن كەزدە نەمىس ارىپتەسى الەكساندر دوبريندتپەن جاعدايدى تالقىلادى. تۇرىك تاراپى ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتاردان ءتونىپ تۇرعان قاۋىپ-قاتەردىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىنا توقتالىپ، «جاڭا بۋىن قىلمىستىق ۇيىمدارمەن» كۇرەستە گەرمانيامەن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جانە نەمىس پوليتسياسىن تۇرىك دياسپوراسىن قورعاۋعا بەلسەندى تۇردە قاتىسۋعا شاقىردى.
ەڭ بەلسەندى توپتاردىڭ قاتارىندا «Daltons» ،«Caspers» ،«Sarals» جانە «Bayğaras» اتالادى. تۇركيانىڭ تاۋەلسىز ونەركاسىپشىلەر مەن كاسىپكەرلەر قاۋىمداستىعى (MÜSİAD) مۇشەلەرىنە قاتىستى جاعدايلاردى قوسا العاندا، 60 تان استام بوپسالاۋ دەرەگى تىركەلگەن.
سوڭعى وقيعالاردىڭ ءبىرى ءساۋىر ايىنىڭ باسىندا نيۋرنبەرگ قالاسىندا بولدى: بوپسالاۋشىلارعا اقشا تولەۋدەن باس تارتقاننان كەيىن تۇرىك كاسىپكەرىنىڭ كولىگى مەن جىلجىمايتىن مۇلكى ورتەلگەن.
تۇركيا بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، گەرمانيادا 18 قىلمىستىق توپپەن بايلانىسى بار 32 ادامعا ىزدەۋ جاريالانعان. كۇدىكتىلەردىڭ جارتىسى ۇستالعانىمەن، تۇركيا قالعاندارىن قاماۋعا الىپ، ەكستراديتسيالاۋدى تالاپ ەتتى.