گەرمانياداعى قانداستار ناۋرىز مەرەكەسىن قالاي تويلايدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانياداعى قازاق دياسپوراسى ءۇشىن ناۋرىز مەرەكەسى - باس قوسىپ، بەرەكە-بىرلىكتى نىعايتاتىن ەرەكشە كۇندەردىڭ ءبىرى. بۇل تۋرالى قازاقپارات تىلشىسىنە كەلن قالاسىنداعى قازاق مادەني ورتالىعىنىڭ ءتورايىمى مارجان پيشكينەل ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلن قالاسىنداعى قازاقتار ناۋرىز مەرەكەسىن مۇمكىندىگىنە قاراي ۇيىمداستىرىپ تۇرادى.
مەرەكەنى وتكىزۋ تۋرالى شەشىمدى ورتالىقتىڭ ءتورالقا مۇشەلەرى بىرلەسىپ قابىلدايدى. دايىندىق بارىسىندا مەرەكەگە ارنالعان زال جالدانىپ، شاقىرۋ قاعازدارى دايىندالادى، سونداي-اق گەرمانياداعى قازاق كونسۋلدىقتارى مەن ەلشىلىك وكىلدەرىنە شاقىرۋ جىبەرىلەدى.
- قوعامنىڭ بەلسەندى اپالارى ناۋرىز كوجە دايىنداپ، كەلگەن قوناقتارعا ءتۇرلى تاعام ۇسىنىلادى. سۋسىندار دا بەرىلەدى. بيىل العاش رەت مەرەكەلىك كەشتى اقىلى تۇردە وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. 10 جاسقا دەيىنگى بالالارعا كىرۋ تەگىن بولادى، - دەدى مارجان پيشكينەل.
مەرەكەلىك كەشتىڭ باعدارلاماسىندا قازاق اندەرى ورىندالىپ، قازاقستاننان ارنايى ءانشى شاقىرۋ جوسپارلانعان. كەش سوڭىندا قوناقتار ءۇشىن بي كەشى ۇيىمداستىرىلىپ، قازاق جانە تۇرىك تىلدەرىندەگى اندەر شىرقالادى.
ءىس-شاراعا كەلن قالاسى مەن ونىڭ ماڭىندا تۇراتىن قازاقتار، قازاقستاننان كەلگەن ستۋدەنتتەر، قوعام مۇشەلەرى جانە قازاق حالقىنىڭ سالت- داستۇرىنە قىزىعۋشىلىق تانىتقان جەرگىلىكتى تۇرعىندار قاتىسادى. سونىمەن قاتار بالالارعا ارنالعان ويىندار مەن ءتۇرلى جارىستار وتكىزىلىپ، سىيلىقتار تاراتىلادى.
مارجان پيشكينەلدىڭ ايتۋىنشا، كەلن قالاسىندا 1982 -جىلى قۇرىلعان «كەلن قازاق مادەني ورتالىعى» بۇگىندە رەسمي تۇردە جۇمىس ىستەپ كەلەدى. قوعامنىڭ شامامەن 80 مۇشەسى بار.
جالپى قالادا 150-200 دەن استام قازاق وتباسى تۇرادى. گەرمانياداعى قازاقتاردىڭ باسىم بولىگى كەزىندە تۇركيادان جۇمىس بابىمەن قونىس اۋدارعان ازاماتتار مەن ولاردىڭ ۇرپاقتارى.
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى