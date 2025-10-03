گەرمانياداعى ءاربىر بەسىنشى زەينەتكەر ايىنا 1400 ەۋرو الادى
استانا. KAZINFORM - بۇل رەتتە ەلدەگى ايەلدەردىڭ زەينەتاقىسى ەرلەرگە قاراعاندا تومەن، دەپ حابارلايدى DW.
گەرمانيانىڭ فەدەرالدى ستاتيستيكا باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 65 جاستان اسقان نەمىس زەينەتكەرلەرىنىڭ ورتاشا تابىسى ايىنا 1990 ەۋرونى قۇرايدى.
ولاردىڭ 20 پايىزى ايىنا 1400 ەۋرودان ارتىق تابىس تاپپايدى. سالىستىرمالى تۇردە، گەرمانيا حالقىنىڭ جالپى ورتاشا تابىسى - 2300 ەۋرو. ال ەڭ كوپ تابىس تاباتىن زەينەتكەرلەردىڭ 20 پايىزى ايىنا 2870 ەۋرودان ارتىق الادى.
گەرمانياداعى ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ تابىسىنىڭ 92 پايىزى زەينەتاقىدان تۇرادى. قالعانى - مۇلىك كىرىسى، جۇمىس ىستەۋدەن تۇسكەن تابىس جانە باسقا دا كوزدەر، دەپ جازادى Der Spiegel باسىلىمى.
زەينەتكەرلىككە شىققان ايەلدەردىڭ تابىسى ەرلەرگە قاراعاندا ايتارلىقتاي تومەن - ايەلدەر ورتا ەسەپپەن 1720 ەۋرو السا، ەرلەر 2320 ەۋرو الادى. باسىلىم اتاپ وتكەندەي، بۇل ءومىر بويى ايەلدەردىڭ جۇمىسقا از ۋاقىت جۇمساعانىمەن بايلانىستى.
گەرمانيادا مەملەكەتتىك قولداۋعا تاۋەلدى زەينەتكەرلەر سانى ارتىپ كەلەدى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى شامامەن 739 مىڭ ادام قارتايعان شاقتاعى بازالىق الەۋمەتتىك كومەك العان. بۇل كورسەتكىش 2020 -جىلمەن سالىستىرعاندا %31 عا كوپ.
وسىدان بۇرىن گەرمانيادا جاسى 100 دەن اسقان ادامداردىڭ سانى ارتقانىن جازعان ەدىك. ماسەلەن 2024 -جىلى گەرمانيادا جاسى 100 دەن اسقان 17900 ادام تۇرعان. بۇل كورسەتكىش 2011 -جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن %25 عا كوپ.