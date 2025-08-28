گەرمانيادا ەڭ قىمبات اۆتوبان اشىلدى: ءبىر مەتر جول 225 مىڭ ەۋروعا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - بەرليندە گەرمانيا تاريحىنداعى ەڭ قىمبات اۆتوبان ۋچاسكەسى - ا100 جولىنىڭ جاڭا بولىگى اشىلدى. بۇل جولدىڭ ءبىر مەترى بيۋدجەتكە 225 مىڭ ەۋروعا تۇسكەن، دەپ حابارلايدى DW.
جولدىڭ ۇزىندىعى - 3,2 شاقىرىم، ال قۇرىلىس جۇمىستارى 12 جىلعا سوزىلعان. التى جولاقتى ماگيسترال جەردەن 7 مەتر تەرەڭدىكتە سالىنعان. جوبالاۋ كەزىندە ءتىپتى جارقاناتتاردىڭ تىرشىلىگىنە كەلەتىن قاۋىپ تە ەسكەرىلگەن.
جاڭا اۆتوبان ۋچاسكەسى بەرلينگە جاقىن ماڭداعى قالالاردان جۇمىسقا قاتىنايتىن ادامداردىڭ جولىن جەڭىلدەتىپ، قالاداعى كەيبىر تۇرعىن اۋدانداردىڭ جۇكتەمەسىن ازايتادى دەپ كۇتىلەدى.
الايدا جوبا سىنعا دا ۇشىراپ وتىر. سىنشىلار بۇل جول كەرىسىنشە، كولىكتەر سانىن ارتتىرىپ، قالاداعى ەكولوگيالىق جاعدايدى ناشارلاتۋى مۇمكىن دەيدى. سونىمەن قاتار، بەرليندە بار جولدار مەن كوپىرلەردى جوندەۋگە، تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋعا قارجى جەتىسپەي جاتقاندا، مۇنداي قىمبات اۆتوبان سالۋ قيسىنسىز دەپ ەسەپتەيدى.
قارسى تاراپ بەرليننىڭ كولىك ساياساتىندا ارتتا قالىپ وتىرعانىن ايتادى: مىسالى، كوپەنگاگەن، ۆەنا جانە بارسەلونا سىندى قالالاردا جاياۋ جۇرگىنشىگە ارنالعان كوشەلەر مەن ۆەلوسيپەد جولدارى كوبەيىپ جاتقاندا، بەرلين 30 ك م/ساع جىلدامدىق شەگىنەن باس تارتىپ، ۆەلوسيپەد جالداۋ جۇيەسىنە سۋبسيديا بەرۋدى توقتاتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن گەرمانيا اۆتوكولىك ونەركاسىبى ءبىر جىلدا 50 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن قىسقارتقانى حابارلانعان.