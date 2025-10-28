گەرمانيادا قۇس تۇماۋىنىڭ كەسىرىنەن 500 مىڭ قۇس جويىلدى
استانا. KAZINFORM - فريدريح- لەففلەر ينستيتۋتى قىركۇيەكتىڭ باسىنان بەرى گەرمانياداعى فەرمالاردا قۇس تۇماۋىنىڭ 30 دان استام وشاعىن تىركەدى، دەپ حابارلايدى DW.
بيلىك وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، گەرمانيادا قۇس تۇماۋىنىڭ تارالۋىنا قارسى كۇرەس بويىنشا ءقازىردىڭ وزىندە 500 مىڭنان استام قۇس جويىلعان. قىركۇيەك ايىنىڭ باسىنان بەرى قۇس فابريكالارىندا اۋرۋدىڭ 31 وشاعى تىركەلدى.
قابىلدانعان شارالارعا قاراماستان، ۆيرۋس وتە جىلدام تارالىپ بارادى.
- جاعدايدىڭ تەز وزگەرىپ جاتقانى سونشا، ساندار تەك سۋرەت سەكىلدى اۋىسىپ جاتىر. بۇل ءابسوليۋتتى كورسەتكىشتى ەمەس، ماسشتابتى (ىندەت - رەد. ) كورسەتەدى، - دەپ كەلتىرەدى AFP ينستيتۋت وكىلىنىڭ ءسوزىن.
جانۋارلار ەپيدەمياسىن باقىلاۋعا جاۋاپتى ينستيتۋتتىڭ مالىمەتىنشە، قۇس تۇماۋىنىڭ باسىم بولىگى تومەنگى ساكسونيا فەدەرالدى شتاتىندا (سەگىز)، سونداي-اق براندەنبۋرگ پەن مەكلەنبۋرگ-الدىڭعى پومەرانيادا (ءارقايسىسىندا التىدان) انىقتالعان. سونىمەن قاتار، ۆيرۋستىڭ وشاعى تيۋرينگيا، شلەزۆيگ- گولشتەين، سولتۇستىك رەين-ۆەستفاليا، بادەن- ۆيۋرتەمبەرگ جانە باۆاريادا تابىلدى.
ءباسپاسوز حاتشىسى قۇس تۇماۋىنان قانشا جابايى قۇستىڭ زارداپ شەككەنىن بولجاۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىر عانا براندەنبۋرگتە اۋرۋدان 1500 دەن استام تىرنا ءولۋى مۇمكىن.
وسىعان دەيىن گەرمانيادا قۇس تۇماۋىنىڭ ءورشۋى سالدارىنان تاعى 130 مىڭ قۇس جويىلاتىنى تۋرالى جازدىق.