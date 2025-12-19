گەرمانيادا مۇعالىمدەر ەرەۋىلگە شىقتى
بەرليندە مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر جاپپاي ەرەۋىلگە شىقتى. التى مىڭعا جۋىق شەرۋشىنىڭ اراسىندا مۇعالىمدەر، بالاباقشا تاربيەشىلەرى مەن پوليسيا قىزمەتكەرلەرى بار.
حالىق وكىلدەر پالاتاسى قالا بيۋدجەتىن جوسپارلاپ جاتقان عيماراتتىڭ الدىنا جينالدى. كاسىپوداقتار ينفلياتسيا جاعدايىندا جالاقىنى جەتى پايىزعا كوتەرۋدى جانە تومەن جالاقى الاتىنداردى قوسىمشا قولداۋدى تالاپ ەتتى. قالا مەكتەپتەرى ۋاقىتشا جابىلىپ، ايماقتا كەيبىر مەملەكەتتىك قىزمەت تۇرلەرى توقتادى. بالاباقشالار دا شەكتەۋلى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر.
كاللە كۋنكەل، Ver. Di كاسىپوداعىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى:
- ەرەۋىلگە ءتورت ءىرى كاسىپوداق قاتىسىپ جاتىر. ءبىز جالاقىنى %7 عا، كەمىندە 300 ەۋروعا كوتەرۋدى تالاپ ەتەمىز. تابىسى تومەن قىزمەتكەرلەردى قولداۋ كەرەك. بۇگىن وكىلدەر پالاتاسى بيۋدجەتتى جوسپارلاپ جاتىر. ولار مادەنيەت، ءبىلىم، عىلىم، تابيعاتتى قورعاۋ جانە الەۋمەتتىك سالالاردا اۋقىمدى قىسقارتۋلار جاساماقشى. ءبىز بۇعان قارسىمىز. تالاپتارىمىز ەلەنبەسە، تاعى دا ەرەۋىلدەرگە شىعۋعا دايىنبىز.
https://24.kz