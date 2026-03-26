گەرمانيادا كىتاپقا بايلانىستى ءىرى قارجىلىق قىلمىس اشىلدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيادا فاكسيميلدى الاياقتىق ءىسى بويىنشا بەس ادام ۇستالدى. گەسسەن، باۆاريا، تومەنگى ساكسونيا جانە بادەن-ۆيۋرتەمبەرگ وڭىرلەرىندەگى 27 نىساندا ءتىنتۋ جۇرگىزىلدى، دەپ حابارلايدى DW.
بۇل تۋرالى فرانكفۋرت- نا-ماينەدەگى پروكۋراتۋرا مەن گەسسەن قىلمىستىق پوليتسياسى حابارلادى.
كۇدىكتىلەر كەمىندە 370 ادامدى، نەگىزىنەن ەگدە جاستاعىلاردى الداعان. ولار جابىرلەنۋشىلەرگە وزدەرىندە وتە قىمبات ءارى باعالى ەسكى كىتاپتار بار ەكەنىن ايتىپ، وعان ءىرى سوما تولەيتىن ساتىپ الۋشىلار تابىلعانىن جەتكىزگەن. الايدا مامىلە جاساۋ ءۇشىن الدىن الا تولەم (تاسىمال جانە ساقتاندىرۋ شىعىندارى) اۋدارۋ قاجەت ەكەنىن العا تارتقان. كەي جاعدايلاردا جابىرلەنۋشىلەردى نەسيە الۋعا دەيىن ماجبۇرلەگەن.
تەرگەۋ اياسىندا جالپى سوماسى شامامەن 11 ميلليون ەۋرو بولاتىن مۇلىككە تىيىم سالىندى.
كۇدىكتىلەردىڭ بىرىنەن قۇنى 200 مىڭ ەۋرودان اساتىن Mercedes-AMG كولىگى تاركىلەندى. سونىمەن قاتار 50 بانك شوتى مەن تومەنگى فرانكونياداعى ەكى جىلجىمايتىن مۇلىككە شەكتەۋ قويىلدى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى توپتىڭ باسشىسى 36 جاستاعى گەرمانيا ازاماتى دەپ وتىر. بۇدان بولەك، 31-39 جاس ارالىعىنداعى تۇركيانىڭ ءۇش ازاماتى ۇستالدى. ولار جابىرلەنۋشىلەرمەن تىكەلەي بايلانىسقا شىعىپ، ءوزىن كىتاپ ساتۋداعى دەلدال رەتىندە تانىستىرعان. ال فرانكفۋرت- نا- ماينە قالاسىندا ۇستالعان 33 جاستاعى گەرمانيا مەن ەريترەيا ازاماتى تەلەفون ارقىلى بايلانىس جۇرگىزگەن دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
ايتا كەتەلىك گەرمانيا، كانادا جانە ا ق ش حالىقارالىق حاكەرلەر جەلىسىن جويعان ەدى.