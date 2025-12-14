ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:11, 14 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    گەرمانيادا ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندەگى بومبا جارىلىپ، 58 ادام جاراقات الدى

    استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ حاناۋ قالاسىندا ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندەگى وق- دارىلەردى زالالسىزداندىرۋ وپەراتسياسى باقىلاۋسىز جارىلىسپەن اياقتالدى، دەپ حابارلايدى BILD.

    Бомба времен Второй мировой взорвалась в Германии: пострадали 58 человек
    Фото: Bild

    ساراپشىلار تاپقان قارۋ ورتەگىش بومبا ەمەس، جارىلعىش بومبا بولىپ شىقتى. ودان بىرنەشە تۇرعىن ۇيگە زاقىم كەلگەن. 28 پاتەر قيراپ، كەم دەگەندە بىرەۋى تۇرۋعا جارامسىز دەپ تانىلدى. 58 ادام جاراقات الدى.

    جەرگىلىكتى بيلىك وكىلى ماتتياس شايدەر ساراپشىلار سنارياد ءتۇرىن قاتە باعالاعانىن مالىمدەدى.

    وپەراتسيا الدىندا سۋ تولتىرىلعان كونتەينەرلەردەن قورعانىس توسقاۋىلى ورناتىلىپ، 4500 تۇرعىن ەۆاكۋاتسيالاندى. الايدا، جارىلىس كۇتكەننەن دە كۇشتى بولىپ شىقتى جانە سۋ توسقاۋىلىن قيراتتى.

    حاناۋ قالاسىنىڭ ءمەرى كلاۋس كامينسكي كەيبىر وتباسىلار جاقىن ارادا ۇيلەرىنە ورالا المايتىنىن اتاپ ءوتتى. ءبىراق ەڭ باستىسى - بارلىق تۇرعىن ءدىن امان.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
