12:42, 24 - تامىز 2025 | GMT +5
گەرمانيادا دارىگەر جەتىسپەيدى
گەرمانيادا دارىگەر تاپشى. ماماندار الداعى جىلدارى جاعداي مۇلدەم ۋشىعۋى مۇمكىن دەپ دابىل قاعۋدا. سەبەبى مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتتەردە ورىن از. سالدارىنان جاستار وقۋعا تۇسە الماي ءجۇر.
بۇل تۋرالى گەرمانيانىڭ جوعارى ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋ ورتالىعى حابارلادى. ورتالىقتىڭ زەرتتەۋىنە سۇيەنسەك، بيىل قىسقى سەمەسترگە 30 مىڭ جاس ءوتىنىش قالدىرعان. الايدا ولاردىڭ 10 مىڭى عانا ستۋدەنت اتاندى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، تاپشىلىقتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ۋنيۆەرسيتەتتەگى ورىن سانىن كەم دەگەندە تاعى 5 مىڭعا كوبەيتۋ كەرەك. سونداي- اق وقۋ اقىسى دا قىمبات. گەرمانيانىڭ فەدەرالدىق ستاتيستيكا باسقارماسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا ءبىر ستۋدەنتكە جىل سايىن جۇمسالاتىن شىعىن 25 مىڭ ەۋرودان اسادى.
