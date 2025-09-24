گەرمانيادا الەمدەگى ەڭ بيىك جەل تۋربيناسى سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ براندەنبۋرگ جەرىندەگى شيپكاۋ كوممۋناسىندا بيىكتىگى 365 مەتر بولاتىن جاڭا بۋىن جەل تۋربيناسى تۇرعىزىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
ول بەرليندەگى تەلەمۇنارانىڭ بيىكتىگىنە جۋىق بولادى جانە جەل ەنەرگەتيكاسىنىڭ تيىمدىلىگىندە توڭكەرىس جاساۋى مۇمكىن.
الىپ جەل تۋربيناسىن تۇرعىزىپ جاتقان Gicon ينجەنەرلىك كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل جاڭا مودەل تەڭىز تۋربينالارىنا تەڭ كەلەتىن تيىمدىلىككە يە، الايدا قىزمەت كورسەتۋ مەن پايدالانۋ شىعىندارى الدەقايدا تومەن.
الەمدەگى ەڭ ۇلكەن جەل تۋربيناسىنىڭ قۇرىلىسى 2026-جىلدىڭ جازى اياقتالماق. قاناتتارىنىڭ كولەمى گانتەلمەن شامالاس، سالماعى شامامەن ەكى كەلى بولادى. قۇرىلىس الاڭىندا 150 مەترگە دەيىن كوتەرىلگەن الىپ كران تۇر. بۇل بيىكتىك شامامەن كادىمگى جەل تۋربينالارىنىڭ بيىكتىگىنە سايكەس كەلەدى.
- 365 مەتر بيىكتىكتە جەل الدەقايدا تۇراقتىراق، سوندىقتان ءبىز كادىمگى تۋربينالارعا قاراعاندا ەكى ەسە ارتىق ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرەمىز، - دەيدى Gicon كومپانياسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى يوحەن گروسسمانن.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تەحنولوگيالىق سەرپىلىس جەل ەنەرگەتيكاسىن تۇبەگەيلى قايتا ويلاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كومپانيا ەگەر ۇلگى ءساتتى بولسا، گەرمانيا بويىنشا وسىنداي 1000 عا دەيىن نىسان سالۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بولاشاقتا ءارتۇرلى كولەمدەگى تۋربينالار ءارتۇرلى بيىكتىكتەگى جەل ەنەرگياسىن پايدالاناتىن بولادى.
- بۇل گەرمانيادا ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ ءۇشىن الدەقايدا از جەر قاجەت بولاتىنىن بىلدىرەدى، - دەيدى باسقارۋشى ديرەكتور.
ونىڭ سوزىنشە، وسىنىڭ ارقاسىندا سول اۋماقتا بىرنەشە ەسە كوپ ەلەكتر قۋاتىن وندىرۋگە جول اشىلادى.
ايتا كەتەلىك 2029-جىلعا دەيىن ەلدە جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزى ءىرى وبەكتىسى اياقتالادى.