گەرمانيادا 16 جاسقا دەيىنگى بالالارعا تيكتوك پەن Instagram-عا تىيىم سالۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيادا 16 جاسقا تولماعان بالالارعا TikTok پەن Instagram-دى پايدالانۋعا تىيىم سالۋ ماسەلەسى تالقىلانىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى DW.
وسىنداي باستامانى گەرمانيانىڭ بۇرىنعى ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى، «جاسىلدار» پارتياسىنىڭ ساياساتكەرى دجەم وزدەمير كوتەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بالالارعا سمارتفون مەن مەديا قۇرالدارىن «جاۋاپكەرشىلىكپەن» قولدانۋدى ۇيرەنگەنگە دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەرگە قول جەتكىزۋدى شەكتەۋ قاجەت.
- ءبىز جاسوسپىرىمدەرگە جۇرگىزۋشى كۋالىگىنسىز كولىك جۇرگىزۋگە رۇقسات ەتپەيمىز. ول ءۇشىن ارنايى جۇرگىزۋ ساباقتارى بار. ءبىز ءدال وسىنداي ءتاسىلدى الەۋمەتتىك جەلىلەرگە دە قولدانۋىمىز كەرەك، - دەدى وزدەمير dpa اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
Die Zeit گازەتىنىڭ ساۋالناماسىنا سايكەس، گەرمانياداعى ەرەسەك تۇرعىنداردىڭ كوپشىلىگى بۇل شارالاردى قولدايدى. اسىرەسە بۇل باستاماعا 18 بەن 24 جاس ارالىعىنداعى جاستار ءجيى كەلىسەدى، ولار وزدەرى دە ءوسىپ كەلە جاتقاندا الەۋمەتتىك جەلىلەردە كوپ ۋاقىت وتكىزگەن.
الايدا گەرمانيانىڭ مۇعالىمدەر قاۋىمداستىعى بالالارعا ارنالعان الەۋمەتتىك جەلىلەرگە تىيىم سالۋ يدەياسىن «جۇزەگە اسىرۋ قيىن ءارى ناتيجەسىز شارا» دەپ ەسەپتەيدى.
— Facebook, ،Instagram جانە TikTok - بۇل قازىرگى شىنايى ءومىردىڭ ءبىر بولىگى، جاستار وسى الەمدە باعىت تابۋى كەرەك. تىيىم سالۋ كومەكتەسپەيدى، دەدى ۇيىم پرەزيدەنتى شتەفان ديۋلل.
وسىعان دەيىن يرلانديادا پايدالانۋشى تۋرالى دەرەكتەردى بولىسكەنى ءۇشىن TikTok-قا ايىپپۇل سالىندى.
سونداي-اق، تۇركيادا YouTube ،X ،TikTok ،Instagram جەلىلەرىنە شەكتەۋ قويىلعانى بەلگىلى بولدى.