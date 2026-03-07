گەرمانيا تاياۋ شىعىستان اسكەرىن اكەتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ فەدەرالدىق ارمياسى يران ماڭىنداعى ايماقتان قوسىمشا اسكەري كۇشتەردى شىعاراتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
فەدەرالدىق ارميانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) مەدياجەلىسىنە جولداعان حابارلاماسىندا وڭىردەگى قاۋىپسىزدىك جاعدايىنا بايلانىستى يران توڭىرەگىنەن قوسىمشا اسكەري كونتينگەنت شىعارىلاتىنى ايتىلعان.
مالىمدەمەدە سونداي-اق United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) قۇرامىنداعى نەمىس اسكەري بولىمدەرىن كەرى قايتارۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعانى كورسەتىلگەن.
وسى اقپاراتقا سايكەس، ەربيل قالاسىنداعى نەمىس اسكەري كونتينگەنتى ايتارلىقتاي قىسقارعان. باحرەين اۋماعىنداعى اسكەري قىزمەتكەرلەر گەرمانياعا قايتارىلدى، ال كۋۆەيتتەگى بولىمشەلەردى شىعارۋ بويىنشا دايىندىق جالعاسىپ جاتىر.
سونداي-اق مالىمدەمەدە باعداتتاعى گەرمانيا ەلشىلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن اسكەري ماماندار Jordan اۋماعىنا ۋاقىتشا كوشىرىلگەنى ايتىلعان.
قازىرگى ۋاقىتتا وڭىردە، نەگىزىنەن Iraq پەن Jordan دا شامامەن 500 نەمىس اسكەري قىزمەتكەرى بار.