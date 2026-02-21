گەرمانيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ازاماتتارىن يراننان شۇعىل كەتۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى اسكەري شيەلەنىس قاۋپىنىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى ءوز ازاماتتارىن يران اۋماعىنان دەرەۋ كەتۋگە ۇندەدى، دەپ حابارلايدى BILD.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمدەۋىنشە، ىقتيمال قاقتىعىس جاعدايىندا كونسۋلدىق كومەك كورسەتۋ مۇمكىندىگى ايتارلىقتاي شەكتەلۋى مۇمكىن.
سونداي-اق يران بيلىگى قوس ازاماتتىعى بار تۇلعالارعا قولداۋ كورسەتۋگە كەدەرگى كەلتىرۋى ىقتيمال ەكەنى ەسكەرتىلگەن.
بۇدان بولەك، تىڭشىلىق ايىپتارى تاعىلۋ قاۋپى جانە قاماۋدا ۇستاۋ جاعدايلارىنىڭ اۋىر بولۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلعان.
مينيسترلىك دەرەگىنشە، كورشىلەس ەلدەرگە باعىتتالعان كوممەرتسيالىق اۋە رەيستەرى ازىرگە ساقتالىپ وتىر، سونداي-اق قۇرلىق ارقىلى شىعۋ مۇمكىندىگى بار. ارنايى داعدارىستىق تىزىمدە قازىرگى ۋاقىتتا يران اۋماعىندا جۇرگەن بىرنەشە ءجۇز گەرمانيا ازاماتى تىركەلگەن.
گەرمانيا س ءى م جاعدايدى «وتە تۇراقسىز ءارى شيەلەنىستى» دەپ باعالاپ، اۋە قاتىناسىنا كەنەتتەن شەكتەۋ قويىلۋى نەمەسە اۋە كەڭىستىگىنىڭ جابىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ يرانعا قاتىستى ىقتيمال اسكەري ارەكەتتەر ماسەلەسى بويىنشا اقپاراتتاندىرىلعانىن جازعان ەدى. الايدا تۇپكىلىكتى شەشىم ازىرگە جاريالانعان جوق.
ايتا كەتەيىك، پەنتاگون ۇسىنعان جوبالاردىڭ ءبىرى يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسىن جويۋدى كوزدەيدى.