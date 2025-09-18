گەرمانيا سوتى سيريالىقتاردىڭ باسپانا الۋ قۇقىعىن شەكتەدى
استانا. KAZINFORM - كەلننىڭ اكىمشىلىك سوتىنىڭ شەشىمىنە سايكەس، اساد ريجيمىنىڭ كەتۋىنە بايلانىستى سيريادا قالىپتاسقان جاعدايعا ساي سيريا ازاماتتارى گەرمانيادان باسپانا الا الا المايدى، دەپ حابارلايدى DW.
گەرمانيا سوتى سيريا ازاماتىنىڭ باسپانا بەرۋدەن باس تارتۋ تۋرالى شەشىمگە قارسى شاعىمىن قاناعاتتاندىرمادى.
سوت قۇجاتىندا كورسەتىلگەندەي، ەر ادامعا اساد رەجيمى، داماسكىدەگى ۋاقىتشا ۇكىمەت نەمەسە ەلدىڭ سولتۇستىك پەن شىعىسىنداعى كۇردتەردىڭ ءوزىن-ءوزى باسقارۋ اكىمشىلىگى تاراپىنان قۋدالاۋ ءقاۋپى جوق.
سۋديالاردىڭ پىكىرىنشە، ارىزدانۋشى ازاماتقا وتانىندا اسكەري ارەكەتتەردىڭ سالدارىنان زارداپ شەگىپ نەمەسە مەرت بولۋ، سونداي-اق وزگە دە زورلىق-زومبىلىق ارەكەتتەرىنەن قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق. بۇدان بولەك، ول سيريادا تۋىستارىمەن بىرگە تۇرا الادى جانە ءبىراز ۋاقىت ءوزىن ەلگە ورالعاندارعا ارنالعان قولداۋ باعدارلامالارى اياسىنداعى تولەمدەر مەن زاتتاي كومەكتىڭ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتۋ مۇمكىندىگى بار.
سوت شەشىمى ازىرگە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق، ارىزدانۋشىعا اپەللياتسيا بەرۋ قۇقىعى ساقتالادى. ول باستاپقىدا گەرمانيادان باسپانا سۇراۋ جونىندەگى ءوتىنىشتى 2023 -جىلدىڭ قازان ايىندا تاپسىرعان بولاتىن.
وسىعان دەيىن 500 مىڭعا جۋىق سيريالىقتىڭ تۇركيادان ەلىنە ورالعانى تۋرالى جازدىق.