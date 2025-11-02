گەرمانيا ۇكىمەتىندە سيريالىقتاردى ەلىنە قايتارۋ ماسەلەسى بويىنشا داۋ تۋىندادى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى اراسىندا سيرياعا دەپورتاتسيانى قايتا باستاۋ جوسپارى بويىنشا اشىق جانجال باستالدى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى كواليتسيالىق كەلىسىمدى ورىنداۋدى تالاپ ەتەدى. وعان سايكەس «دەپورتاتسيا قىلمىسكەرلەردەن باستالۋى كەرەك»، دەپ حابارلايدى BILD.
بۇل ۇستانىم جاقىندا قيراعان داماسك قالاسىنا بارىپ، «مۇنداي اۋقىمدى قيراۋدى بۇرىن-سوڭدى كورمەگەنىن» مالىمدەگەن سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يوحانن ۆادەفۋل مالىمدەمەلەرىنە قايشى كەلەدى. ول قازىرگى جاعدايدا سيريالىق بوسقىنداردىڭ ورالۋى «وتە شەكتەۋلى جاعدايلاردا عانا مۇمكىن» ەكەنىن مالىمدەدى، سەبەبى ەل ينفراقۇرىلىمىنىڭ كوپ بولىگى قيراعان.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، كەرىسىنشە، ورالۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋعا بولاتىنىنا سەنىمدى. ۆەدومستۆو وكىلى بەرلين داماسكپەن دەپورتاتسياعا رۇقسات بەرۋ تۋرالى كەلىسىم بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتقانىن جانە بوسقىندار جونىندەگى فەدەرالدى باسقارما سيريالىقتاردىڭ، نەگىزىنەن وتباسىنسىز كەلگەن جاس، ەڭبەككە جارامدى ەر ادامداردىڭ وتىنىشتەرىن قايتا قاراۋدى باستاعانىن ايتتى.
بۇعان دەيىن گەرمانيا ۇكىمەتىنىڭ گازا سەكتورىنان بالالاردى قابىلداۋدان باس تارتقانى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.