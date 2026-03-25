گەرمانيا جاعالاۋىندا وركەشتى كيت قايراڭدا قالىپ قويدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ نيندورف جاعالاۋىندا وركەشتى كيتتى قۇتقارۋ وپەراتسياسى ەكىنشى تاۋلىككە جالعاسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى DW.
ۇزىندىعى شامامەن 10 مەتر بولاتىن جاس كيت ليۋبەك شىعاناعىنداعى قۇمدى قايراڭعا تۇرىپ قالعان. ايماق شلەزۆيگ- گولشتەين فەدەرالدىق جەرىنە قارايدى. ماماندار جانۋاردى تەڭىزگە قايتا شىعارا الماي جاتىر. ءتىپتى تۇنگى تاسقىننىڭ ءوزى كيتتىڭ وزدىگىنەن ءجۇزىپ كەتۋىنە جەتكىلىكسىز بولعان.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جاس اتالىق كيت كوشۋ كەزىندە باعىتىنان جاڭىلعان بولۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار الاڭداتاتىن تاعى ءبىر بولجام بار، جانۋار السىرەگەن نەمەسە اۋرۋ بولۋى ىقتيمال. كەي جاعدايلاردا كيتتەر السىرەگەن كەزدە ادەيى تاياز سۋعا بارىپ، دەمالۋعا تىرىسادى. تابيعاتتى قورعاۋ جونىندەگى Sea Shepherd ۇيىمىنىڭ وكىلدەرى جانۋاردىڭ جاعدايى ساعات سايىن ناشارلاپ بارا جاتقانىن ايتتى.
قۇتقارۋ جۇمىستارى كيتتىڭ سالماعىنىڭ اۋىرلىعىنا بايلانىستى قيىندىق تۋدىرىپ وتىر. ونى تەرەڭ سۋعا بۇرۋ ارەكەتتەرى جاسالعان، ءتىپتى قايىقتارمەن تولقىن جاساپ كورۋگە دە تىرىسقان، ءبىراق كيت قايتادان سول ورنىنا قايتىپ كەلگەن.
جانۋاردىڭ ماڭىنان بالىق اۋلاۋ تورىنىڭ قالدىقتارى تابىلعان. ونىڭ ءبىر بولىگى الىنعانىمەن، ءدال وسى تور كيتتىڭ تۇرىپ قالۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام بار.
قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا جاعالاۋ قورشاۋعا الىنىپ، پوليتسيا ادامداردان جاقىنداماۋدى سۇرادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، سۋى سۋىق ءارى تۇزدىلىعى تومەن بالتىق تەڭىزىندە كيتتىڭ ءتىرى قالۋ مۇمكىندىگى از.