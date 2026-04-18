گەرمانيا بۇرىنعى كومىر كەنىشىن ەۋروپاداعى ەڭ ءىرى كول جۇيەسىنە اينالدىرماق
استانا. قازاقپارات - گەرمانيا شىعىسىنداعى بۇرىنعى كومىر كارەرلەرىن قايتا قالپىنا كەلتىرۋ جوباسى جاڭا كەزەڭگە شىقتى. وندا ونداعان جىل بويى جۇرگىزىلگەن جۇمىستار ناتيجەسىندە ەۋروپاداعى ەڭ ءىرى جاساندى كولدەر جۇيەسىنىڭ ءبىرى قالىپتاسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Euronews.com.
جوبانىڭ سوڭعى نىسانى - لاۋزيتس كولدەر ولكەسى اۋماعىنداعى سەدليتس كولى. ول وسى ايدىڭ سوڭىندا العاش رەت دەمالۋشىلار ءۇشىن اشىلىپ، شومىلۋ مەن قايىقپەن جۇزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جالپى اۋماعى شامامەن 14 مىڭ گەكتار بولاتىن بۇل ايماق 20 دان استام جاساندى كولدەن تۇرادى. بولاشاقتا ولاردىڭ ءبىر بولىگى كانالدار ارقىلى بىرىكتىرىلىپ، ءىرى سۋ كولىك جانە تۋريزم جۇيەسىنە اينالماق.
ايماق بەرلين مەن درەزدەن قالالارىنىڭ اراسىندا ورنالاسقان. بۇرىن بۇل جەردە قوڭىر كومىر بەلسەندى وندىرىلگەن، سونىڭ سالدارىنان الىپ شۇڭقىرلار پايدا بولعان. ءقازىر سول كارەرلەر سۋعا تولتىرىلىپ، ەكولوگيالىق جانە تۋريستىك ايماققا اينالۋدا.
جوبانى lmbv جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. كومپانيا ونداعان كەن ورنىن قالپىنا كەلتىرىپ، شامامەن 50 گە جۋىق جاساندى كول قالىپتاستىرۋدى جوسپارلاعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جوبا ەكى ۇرپاققا سوزىلاتىن ۇزاق پروتسەسس. سوعان قاراماستان، لاۋزيتس ءوڭىرى بۇگىندە گەرمانياداعى ەڭ تارتىمدى تۋريستىك باعىتتاردىڭ بىرىنە اينالىپ كەلەدى، بۇرىنعى وندىرىستىك ايماق ەندى دەمالىس پەن ەكولوگيانىڭ سيمۆولىنا اينالۋدا.