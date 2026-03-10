ەرلى-زايىپتىنى ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەندەر يندونەزيادان اتىراۋعا جەتكىزىلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى جانگەلدين اۋىلىندا اتا-ەنەسىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن سۇلتان سارسەماليەۆ پەن ونىڭ بۇرىنعى جۇبايى، مارقۇمداردىڭ قىزى اقبايان مۇقانعاليەۆا اتىراۋ قالاسىنا جەتكىزىلدى.
ولار الماتى- اتىراۋ باعىتىمەن ۇشىپ كەلگەن.
كۇدىكتىلەر اقپان ايىنىڭ سوڭىندا يندونەزيا رەسپۋبليكاسىنىڭ لومبوك ارالىنداعى سەنارۋ اۋىلىندا ۇستالعان ەدى.
ەسكە سالساق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن.
6 قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.
كەيىن ولاردىڭ دەنەلەرىندە پىشاق ىزدەرى بارى بەلگىلى بولدى.
9-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسىندا وتباسى مۇشەلەرىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن مارقۇمداردىڭ كۇيەۋ بالاسى سۇلتان سارسەماليەۆ ەكەنى رەسمي تۇردە انىقتالدى.
سونداي-اق جوعالعان وتباسى تۋرالى تىڭ دەرەكتەردى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى تاراتقان حاكەرگە حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاندى.
اقپان ايىنىڭ باسىندا كۇدىكتىڭ 5 بالاسى مەملەكەت قامقورلىعىنا الىندى.
قاندى قىلمىسقا قاتىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىككە سول ءۇيدىڭ قىزى دا ءىلىندى.
اتىراۋ وبلىسىندا جوعالعان وتباسىنىڭ ۇل-قىزى دا ءولى تابىلدى
قالا ماڭىنداعى گەولوگ شاعىناۋدانىنان جانگەلدين اۋىلىنىڭ جوعالعان تۇرعىندارى - ناۋرىز جانە مەيرامگۇل ءولى تابىلعان.
«ولار بۇرىن كۇدىكتى سۇلتان سارسەماليەۆ ايەلىمەن بىرگە جالداپ تۇرعان ءۇي اۋلاسىنان تابىلدى. كەشە سۇلتان مەن ونىڭ ايەلى اقبايان الماتىعا جەتكىزىلدى. الماتىدا سۇلتان سارسەماليەۆ ناۋرىز بەن مەيرامگۇلدى ولتىرگەنىن مويىنداپ، بۇعان دەيىن گەولوگ شاعىناۋدانىندا جالداپ تۇرعان ءۇيدىڭ اۋلاسىنا مايىتتەردى كومگەنىن ايتقان»، - دەپ جازدى «اق جايىق» باسىلىمى.
وسى اقپاراتتى العاننان كەيىن اتىراۋدا تەرگەۋشىلەر ايتىلعان ۋچاسكەنى تاعى دا زەرتتەپ، ولاردىڭ دەنەسىن تاپقان. ال اتىراۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى اقپارات كەيىنىرەك بەرىلەتىنىن مالىمدەدى.
اتىراۋ وبلىسىندا جوعالعان وتباسىنىڭ ءىسى
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلى 25 جەلتوقساندا اتىراۋ وبلىسىنىڭ پوليتسياسىنا ءبىر وتباسى جوعالعانى تۋرالى ارىز تۇسكەن.
6-قاڭتاردا ەرلى- زايىپتى ءولى تابىلدى. 8-قاڭتاردا ەرلى-زايىپتىنى اقتىق ساپارعا شىعارىپ سالۋ ءراسىمى ءوتتى.
كۇدىكتى تۋرالى
سونىمەن قاتار، جانگەلدين اۋىلىندا قايتىس بولعان ەرلى-زايىپتىنىڭ ولىمىنە بايلانىستى كۇدىكتىگە ىزدەۋ جاريالاندى. كۇدىكتى - اتىراۋ وبلىسى ماحامبەت اۋدانىنىڭ 29 جاستاعى تۇرعىنى.
كۇدىكتى سۇلتان سارسەماليەۆتى ىزدەستىرۋ ءىسى 8-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسىندا تىركەلدى. ىسكە باستاماشى بولعان – ءى ءى م. بۇل ءىستى اتىراۋ وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇرگىزەدى.
24-اقپاندا ق ر ءى ءى م اتىراۋ وبلىسىنداعى قوس كىسى ءولتىرۋ ءىسى بويىنشا كۇدىكتىنى يندونەزيادا ۇستاعانى بەلگىلى بولدى. سونداي-اق، مارقۇمداردىڭ قىزى دا كۇدىكتى رەتىندە تانىلدى.