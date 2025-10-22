ەرلان قوشانوۆ: ۇزاق جىلدان بەرى العاش رەت ۇلتتىق قورعا قول جايمايتىن بيۋجەت قابىلدادىق
استانا. KAZINFORM - ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ 2026-28-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىڭ باستى ارتىقشىلىعىن اتادى.
- بيۋجەت جوباسى ۇزاق جىلدان بەرى العاش رەت ۇلتتىق قوردان قوسىمشا نىسانالى ترانسفەرتتەرسىز ازىرلەنىپ وتىر. بۇل - تولىققاندى، ۇلتتىق قوردىڭ قولداۋىنا سۇيەنبەگەن بيۋجەت قابىلدادىق دەگەن ءسوز. مۇنداي ناتيجە مەملەكەت باسشىسىنىڭ قارجى-بيۋجەت جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جونىندە بەرگەن تاپسىرماسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرۋدىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولىپ وتىر، - دەدى پالاتا سپيكەرى.
ونىڭ سوزىنشە، بيۋجەتتىڭ الەۋمەتتىك باعدارى ساقتالىپ وتىر.
- حالىققا قولداۋ كورسەتۋ - باسىمدىق بولىپ قالا بەرەدى. مەكتەپتەر مەن اۋرۋحانالار، مادەنيەت پەن سپورت نىساندارىن سالۋ مەن رەكونسترۋكتسيالاۋعا قوماقتى قارجى باعىتتالادى. بۇدان بولەك، ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىن قولداۋ شارالارى ۇلعايتىلادى. ونىڭ ىشىندە وڭىرلەردەگى جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالار ءۇشىن «بايتەرەك» حولدينگىنىڭ قايتارىمدى قارجىلاندىرۋى ارقىلى دا قولداۋ كورسەتىلەدى. ول تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىم مەن جۇمىسپەن قامتۋعا جول اشادى، - دەدى ەرلان قوشانوۆ.
ءماجىلىس ءتوراعاسى ءۇش جىلدىق بيۋدجەت جوباسىندا وڭىرلەردى قارجىلاندىرۋ بويىنشا ماسەلە بار ەكەنىن ايتادى.
- بۇگىندە سالىق تۇسىمدەرىنىڭ ءبىر بولىگىن جەرگىلىكتى دەڭگەيگە بەرۋ زاڭنامالىق تۇردە بەكىتىلدى. بۇل ءتاسىل ءقازىردىڭ وزىندە وڭ ناتيجە بەرە باستادى. كوپتەگەن وبلىستا كىرىستەر جوسپارىن ارتىعىمەن ورىنداۋ بايقالۋدا. جەرگىلىكتى بيۋجەتتەر قارجىلىق مىندەتتەردى شەشۋدە ورنىقتى ءارى دەربەس بولا ءتۇستى. وسى رەتتە، پايدا بولعان قوسىمشا قاراجات ءتۇرلى يميدجدىك باستامالارعا ەمەس، باستالعان جوبالاردى اياقتاۋعا جانە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار جوبالارعا باعىتتالۋى قاجەت. ۇكىمەت پەن دەپۋتاتتار وسى پروتسەستى قاداعالاۋعا ءتيىس، - دەدى ءماجىلىس سپيكەرى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسىن قابىلداندى.