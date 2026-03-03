ەرلان قارين پرەزيدەنت نەگە تاۋەلسىزدىك پەن ەگەمەندىك سوزدەرىن باس ارىپپەن جازاتىنىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن «ادىلەتتى جانە پروگرەسسيۆتى قازاقستاننىڭ حالىقتىق كونستيتۋتسياسى ءۇشىن!» جالپى ۇلتتىق كواليتسياسى مۇشەلەرى اباي وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان كارين پرەزيدەنتتىڭ ەگەمەندىك جانە تاۋەلسىزدىك سوزدەرىن نەلىكتەن باس ارىپپەن جازاتىنىنا توقتالىپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى ءتۇرلى قۇجاتتارمەن جۇمىس ىستەگەندە، ءوزىنىڭ سويلەيتىن سوزدەرىندە ەگەمەندىك جانە تاۋەلسىزدىك ۇعىمدارىن ءاردايىم باس ارىپپەن جازادى. ويتكەنى، پرەزيدەنت قوعامدىق سانادا بۇل سوزدەردىڭ ەرەكشە قۇندىلىق رەتىندە ورنىققانىن قالايدى. اتا زاڭنىڭ جاڭا ماتىنىندە دە وسى ۇستانىم ساقتالدى. نەگە؟! سەبەبى، بۇلار قوعامدىق سانادا قاسيەتتى جانە قاستەرلى ۇعىمدار بولىپ بەكىتىلۋ ءۇشىن. اسىرەسە، جاستاردىڭ ساناسىندا. بۇل ماعىناسى جاعىنان ماڭىزدى ارەكەت، - دەدى ەرلان قارين.
مەملەكەتتىك كەڭەسشىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كونستيتۋتسيادا بۇل تەرميندەردىڭ ءجيى قولدانىلۋى ونىڭ مەملەكەتتىلىكتى كۇشەيتۋدەگى ءرولىن ايقىندايدى. اتاپ ايتقاندا، 1995 -جىلى قابىلدانعان اتا زاڭدا «ەگەمەندىك» ءسوزى 3 جەردە كەزدەسەدى. ال جاڭا كونستيتۋتسيادا 6 جەردە قولدانىلعان. سول سەكىلدى «تاۋەلسىزدىك» ءسوزى ەسكى اتا زاڭدا نەبارى 1 رەت اتالسا، جاڭا كونستيتۋتسيادا 4 جەردە قولدانىلعان.
سونداي-اق، ەرلان كارين بۇل ۇعىمداردىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندەگى قۇقىقتىق ورنى مەن ولاردى قورعاۋ تەتىكتەرىنە باسا نازار اۋداردى. ونىڭ سوزىنشە، ەگەمەندىك پەن تاۋەلسىزدىك جاڭا كونستيتۋتسيادا مەملەكەت قىزمەتىنىڭ ەڭ ءبىرىنشى نەگىز قۇراۋشى قاعيداتى رەتىندە بەكىتىلدى.
- جاڭا اتا زاڭنىڭ «كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىس نەگىزدەرى» دەپ اتالاتىن I- ءبولىمىنىڭ 3-بابىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىزمەتىنىڭ نەگىز قۇراۋشى قاعيداتى - «ەگەمەندىك پەن تاۋەلسىزدىكتى قورعاۋ» دەپ انىق جازىلعان، ياعني، ەگەمەندىك پەن تاۋەلسىزدىكتى دامىتۋ نەمەسە نىعايتۋ دەپ ەمەس، قورعاۋ دەپ ايقىن كورسەتىلگەن. بۇل ۇعىمدى دا جاڭا كونستيتۋتسياعا مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوزى ەنگىزدى، - دەپ ناقتىلادى ول.
ءسوز سوڭىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى تاۋەلسىزدىك پەن اۋماقتىق تۇتاستىق ماسەلەلەرىنىڭ مىزعىماستىعىنا جانە بۇل قۇندىلىقتاردىڭ ەشقاشان تالقىلانبايتىن نورما ەكەنىنە توقتالدى.
- بۇعان قوسا، جاڭا كونستيتۋتسياداعى 2-باپتىڭ 2-تارماعىندا جازىلعانداي، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگەمەندىگى ونىڭ بۇكىل اۋماعىن قامتيدى. مەملەكەت ءوز اۋماعىنىڭ تۇتاستىعىن، قول سۇعىلماۋىن، بولىنبەۋىن قامتاماسىز ەتەدى». سونىمەن قاتار، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگەمەندىگى، تاۋەلسىزدىگى، ۋنيتارلىعى، اۋماقتىق تۇتاستىعى مەن باسقارۋ ۇلگىسى وزگەرمەيدى». بۇل تۋرالى جاڭا اتا زاڭنىڭ 2-بابىنىڭ 7-تارماعىندا ناقتى جازىلعان. ياعني، ەگەمەندىك، تاۋەلسىزدىك، اۋماقتىق تۇتاستىق قوعامدا ماسەلە رەتىندە ەشقاشان تالقىلانبايدى. ءتىپتى، رەفەرەندۋمعا دا شىعارىلمايدى. مەملەكەت باسشىسى 2021 -جىلى ءوز ماقالاسىندا جازعانداي، «تاۋەلسىزدىك بارىنەن قىمبات». ەندى بۇل ءسوز ءبىزدىڭ كۇندەلىكتى ومىردە ۇستاناتىن ۇرانىمىز جانە اتا زاڭىمىزداعى ماڭىزدى نورما بولىپ بەكىتىلدى، - دەپ تۇيىندەدى ەرلان قارين.
وسىعان دەيىن ەرلان قارين «ادىلەتتى جانە پروگرەسسيۆتى قازاقستاننىڭ حالىقتىق كونستيتۋتسياسى ءۇشىن» جالپى ۇلتتىق كواليتسياسىنىڭ مۇشەلەرىمەن بىرگە قوستاناي وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارىپ، ءوڭىر جۇرتشىلىعىمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزگەنىن جازعانبىز.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا