    12:41, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەرلان قارين قىرعىز رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك حاتشىسىمەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين الماتىدا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك حاتشىسى مارات يمانقۇلوۆپەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    مارتەبەلى مەيمانعا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزدى ودان ءارى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان جاڭا باستامالارى تۋرالى ايتىلدى.

    قىرعىزستان وكىلى مادەنيەت جانە ءبىلىم سالاسىنداعى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارىمەن ءبولىستى.

    كەزدەسۋدە ەكى ەل اراسىنداعى مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى. تاراپتار بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا جانە شىعارماشىلىق باعىتتاعى باستامالاردى قولداۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    سونىمەن قاتار ەرلان قارين مەن مارات يمانقۇلوۆ ۇلتتىق ورتالىق مۋزەيگە باردى جانە توقتاعۇل ساتىلعانوۆ اتىنداعى قىرعىز ۇلتتىق فيلارمونياسى ايگىلى جازۋشى شىڭعىس ايتماتوۆ پوۆەسىنىڭ جەلىسىمەن قويعان «ءجاميلا» ميۋزيكلىن تاماشالادى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
