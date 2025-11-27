ەرلان قارين قىرعىز رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك حاتشىسىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين الماتىدا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك حاتشىسى مارات يمانقۇلوۆپەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مارتەبەلى مەيمانعا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزدى ودان ءارى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان جاڭا باستامالارى تۋرالى ايتىلدى.
قىرعىزستان وكىلى مادەنيەت جانە ءبىلىم سالاسىنداعى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارىمەن ءبولىستى.
كەزدەسۋدە ەكى ەل اراسىنداعى مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى. تاراپتار بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا جانە شىعارماشىلىق باعىتتاعى باستامالاردى قولداۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
سونىمەن قاتار ەرلان قارين مەن مارات يمانقۇلوۆ ۇلتتىق ورتالىق مۋزەيگە باردى جانە توقتاعۇل ساتىلعانوۆ اتىنداعى قىرعىز ۇلتتىق فيلارمونياسى ايگىلى جازۋشى شىڭعىس ايتماتوۆ پوۆەسىنىڭ جەلىسىمەن قويعان «ءجاميلا» ميۋزيكلىن تاماشالادى.