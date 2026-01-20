ەرلان قارين: بۋرابايداعى قۇرىلتايدىڭ ناتيجەسىندە 6 زاڭ قابىلدانىپ، 10 زاڭ جۇمىسقا الىندى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردادا ءوتىپ جاتقان V ۇلتتىق قۇرىلتايدا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين بۋرابايداعى قۇرىلتايدىڭ نەگىزگى ناتيجەلەرىنە توقتالدى.
- قۇرىلتايدىڭ بۋرابايداعى ءتورتىنشى وتىرىسىنان كەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا 53 تارماقتان تۇراتىن ارنايى جوسپار بەكىتىلدى. وسى جوسپارعا سايكەس، بىرنەشە باعىتتا جۇمىستار جۇرگىزىلدى. بىرىنشىدەن، قۇرىلتاي باستاۋلارىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ قولداۋىمەن بىلتىر 6 زاڭ قابىلداندى، - دەدى ول.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى بۇل زاڭدار بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، قۇقىققا قايشى كەلەتىن كونتەنتتىڭ تارالۋىن شەكتەۋ، جەكەمەنشىك وبەكتىلەرگە اتاۋ بەرۋدى جۇيەلەۋ، قوعامدىق ورىنداردا بەت-ءجۇزدى بۇركەيتىن كيىمگە تىيىم سالۋ، ارحەولوگيا سالاسىن رەتتەۋ باعىتتارىن قامتىعانىن ەسكە سالدى.
- بۇعان قوسا وسى ۋاقىت ىشىندە تاعى 10 زاڭ جوباسى جۇمىسقا الىندى، - دەدى ەرلان قارين.
بۇعان دەيىن قىزىلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بەسىنشى وتىرىسى باستالعانىن جازعان ەدىك.