ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:41, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەرۇلان جاماۋبايەۆ تەڭگە باعامىنىڭ نىعايۋىنا ىقپال ەتكەن فاكتورلاردى اتادى

    استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى تەڭگە باعامى 1 دوللار ءۇشىن 5,5 پايىزعا نىعايدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرۇلان جاماۋبايەۆ ايتتى.

    Коллаж: Kazinform/Freepik

    - 2026 -جىلعى 6 - ناۋرىزدا ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 دەڭگەيىندە ساقتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل شەشىم التىن-ۆاليۋتا وپەراتسيالارىن تەڭەستىرۋمەن، ەڭ تومەن رەزەرۆتىك تالاپتاردى قايتا قاراۋمەن، ماكروپرۋدەنتسيالىق شارالاردى، سونداي-اق ۇكىمەتپەن بىرگە ينفلياتسياعا قارسى كەشەندى شارالاردى قابىلداۋمەن قاتار باعالاردىڭ ءوسۋىن تەجەۋگە ىقپال ەتەدى، - دەدى ول.

    ونىڭ دەرەگىنشە، جىل باسىنان بەرى تەڭگە باعامى 1 دوللار ءۇشىن 478,2 تەڭگەگە دەيىن 5,5 پايىزعا نىعايدى.

    - وعان كەلەسىدەي فاكتورلار اسەر ەتتى: جاھاندىق مۇناي نارىعىنىڭ كونيۋنكتۋراسى؛ تەڭگەدەگى اكتيۆتەردىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىنىڭ ارتۋى جانە بەيرەزيدەنتتەردىڭ پورتفەلدىك ينۆەستيتسيالارى كولەمىنىڭ ۇلعايۋى؛ ەكونوميكالىق اگەنتتەردىڭ شەتەل ۆاليۋتاسىنا دەگەن سۇرانىسىنىڭ تومەندەۋى، - دەدى ەرۇلان جاماۋبايەۆ.

    ايتا كەتەيىك، بيىل ءۇش ايدا تاۋارلار ەكسپورتى 12 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.

    وسىعان دەيىن جاماۋبايەۆ ۇكىمەتتىڭ داعدارىسقا قارسى شارالارى ينفلياتسيانىڭ باياۋلاۋىنا ىقپال ەتكەنىن ايتتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
