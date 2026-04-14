ەرۇلان جاماۋبايەۆ تەڭگە باعامىنىڭ نىعايۋىنا ىقپال ەتكەن فاكتورلاردى اتادى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى تەڭگە باعامى 1 دوللار ءۇشىن 5,5 پايىزعا نىعايدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرۇلان جاماۋبايەۆ ايتتى.
- 2026 -جىلعى 6 - ناۋرىزدا ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 دەڭگەيىندە ساقتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل شەشىم التىن-ۆاليۋتا وپەراتسيالارىن تەڭەستىرۋمەن، ەڭ تومەن رەزەرۆتىك تالاپتاردى قايتا قاراۋمەن، ماكروپرۋدەنتسيالىق شارالاردى، سونداي-اق ۇكىمەتپەن بىرگە ينفلياتسياعا قارسى كەشەندى شارالاردى قابىلداۋمەن قاتار باعالاردىڭ ءوسۋىن تەجەۋگە ىقپال ەتەدى، - دەدى ول.
ونىڭ دەرەگىنشە، جىل باسىنان بەرى تەڭگە باعامى 1 دوللار ءۇشىن 478,2 تەڭگەگە دەيىن 5,5 پايىزعا نىعايدى.
- وعان كەلەسىدەي فاكتورلار اسەر ەتتى: جاھاندىق مۇناي نارىعىنىڭ كونيۋنكتۋراسى؛ تەڭگەدەگى اكتيۆتەردىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىنىڭ ارتۋى جانە بەيرەزيدەنتتەردىڭ پورتفەلدىك ينۆەستيتسيالارى كولەمىنىڭ ۇلعايۋى؛ ەكونوميكالىق اگەنتتەردىڭ شەتەل ۆاليۋتاسىنا دەگەن سۇرانىسىنىڭ تومەندەۋى، - دەدى ەرۇلان جاماۋبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بيىل ءۇش ايدا تاۋارلار ەكسپورتى 12 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.
وسىعان دەيىن جاماۋبايەۆ ۇكىمەتتىڭ داعدارىسقا قارسى شارالارى ينفلياتسيانىڭ باياۋلاۋىنا ىقپال ەتكەنىن ايتتى.