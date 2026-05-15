    ەرلان قارين: كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى ىسكە اسىرۋ جۇمىسى جۇيەلى تۇردە جالعاسىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - بيىلعى ناۋرىزدا وتكەن رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىسى، استانانىڭ مارتەبەسى، سونداي-اق قازاقستان حالىق كەڭەسىن قۇرۋ، ونىڭ قۇرامىن قالىپتاستىرۋ ءتارتىبى، وكىلەتتىكتەرى مەن قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋ كونستيتۋتسيالىق زاڭدارمەن ايقىندالادى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.

    فوتو: t.me/konstituciyalikreforma

    بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا دەپۋتاتتار ءبىرىنشى وقىلىمدا كەلەسىدەي كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوبالارىن قارادى:

    1. «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى»؛

    2. «قازاقستان رەسپۋبليكاسى استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى»؛

    3. «قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى».

    اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىس جانە استانانىڭ مارتەبەسى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭدار مەملەكەتتىڭ اۋماقتىق ۇيىمداستىرىلۋىنىڭ ورنىقتى قۇقىقتىق نەگىزىن قالىپتاستىرۋعا، سونداي-اق مەملەكەتتىك باسقارۋ ورگاندارى جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.

    «قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ ەرەجەلەرى مەملەكەت پەن قوعامنىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىنىڭ پروگرەسسيۆتى ينستيتۋتسيونالدىق مودەلىن قالىپتاستىرۋعا، قابىلداناتىن شەشىمدەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا، قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتۋعا جانە ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋعا قاتىسۋ تەتىكتەرىن دامىتۋعا ارنالعان. بۇل جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ 4-بابىنداعى «حالىق - مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ بىردەن-ءبىر باستاۋى» دەگەن نورماعا تولىق سايكەس كەلەدى.

    Бейсен Сұлтан
    اۆتور