ەرلان قارين: كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى ىسكە اسىرۋ جۇمىسى جۇيەلى تۇردە جالعاسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بيىلعى ناۋرىزدا وتكەن رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىسى، استانانىڭ مارتەبەسى، سونداي-اق قازاقستان حالىق كەڭەسىن قۇرۋ، ونىڭ قۇرامىن قالىپتاستىرۋ ءتارتىبى، وكىلەتتىكتەرى مەن قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋ كونستيتۋتسيالىق زاڭدارمەن ايقىندالادى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا دەپۋتاتتار ءبىرىنشى وقىلىمدا كەلەسىدەي كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوبالارىن قارادى:
1. «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى»؛
2. «قازاقستان رەسپۋبليكاسى استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى»؛
3. «قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى».
اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىس جانە استانانىڭ مارتەبەسى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭدار مەملەكەتتىڭ اۋماقتىق ۇيىمداستىرىلۋىنىڭ ورنىقتى قۇقىقتىق نەگىزىن قالىپتاستىرۋعا، سونداي-اق مەملەكەتتىك باسقارۋ ورگاندارى جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
«قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ ەرەجەلەرى مەملەكەت پەن قوعامنىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىنىڭ پروگرەسسيۆتى ينستيتۋتسيونالدىق مودەلىن قالىپتاستىرۋعا، قابىلداناتىن شەشىمدەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا، قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتۋعا جانە ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋعا قاتىسۋ تەتىكتەرىن دامىتۋعا ارنالعان. بۇل جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ 4-بابىنداعى «حالىق - مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ بىردەن-ءبىر باستاۋى» دەگەن نورماعا تولىق سايكەس كەلەدى.