    15:44, 16 - قازان 2025 | GMT +5

    ەركىن كۇرەستەن الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن بالۋاندار بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - ەركىن كۇرەستەن نوۆي-سادتا (سەربيا) وتەتىن الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قازاقستان جاستار قۇرامى جاريالاندى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەت حابارلادى.

    Ризабек Айтмұхан
    Фото: ҚР ҰОК

    بىرىككەن كۇرەس الەمىنىڭ (UWW) مالىمەتىنە سايكەس، ەل نامىسىن تومەندەگى بالۋاندار قورعايدى:

    57 كەلىگە دەيىن: جاحونگير احمادجانوۆ

    61 كەلىگە دەيىن: مەرەي بازاربايەۆ

    65 كەلىگە دەيىن: رۇستەم تولەن

    70 كەلىگە دەيىن: ماييس الييەۆ

    74 كەلىگە دەيىن: دياس ساعداتوۆ

    79 كەلىگە دەيىن: ەرحان ءابىل

    86 كەلىگە دەيىن: مۇحانبەت مامبەتوۆ

    92 كەلىگە دەيىن: ايبەك ايتبەكوۆ

    97 كەلىگە دەيىن: ريزابەك ايتمۇحان

    125 كەلىگە دەيىن: باۋىرجان سوۆەتوۆ

    الەم چەمپيوناتى 20-27-قازان ارالىعىندا وتەدى.

    ايتا كەتەيىك، ەركىن كۇرەستەن قازاقستاندىق ەكى بالۋان الەم چەمپيوناتىندا قولا الدى.

