15:44, 16 - قازان 2025 | GMT +5
ەركىن كۇرەستەن الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن بالۋاندار بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ەركىن كۇرەستەن نوۆي-سادتا (سەربيا) وتەتىن الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قازاقستان جاستار قۇرامى جاريالاندى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەت حابارلادى.
بىرىككەن كۇرەس الەمىنىڭ (UWW) مالىمەتىنە سايكەس، ەل نامىسىن تومەندەگى بالۋاندار قورعايدى:
57 كەلىگە دەيىن: جاحونگير احمادجانوۆ
61 كەلىگە دەيىن: مەرەي بازاربايەۆ
65 كەلىگە دەيىن: رۇستەم تولەن
70 كەلىگە دەيىن: ماييس الييەۆ
74 كەلىگە دەيىن: دياس ساعداتوۆ
79 كەلىگە دەيىن: ەرحان ءابىل
86 كەلىگە دەيىن: مۇحانبەت مامبەتوۆ
92 كەلىگە دەيىن: ايبەك ايتبەكوۆ
97 كەلىگە دەيىن: ريزابەك ايتمۇحان
125 كەلىگە دەيىن: باۋىرجان سوۆەتوۆ
الەم چەمپيوناتى 20-27-قازان ارالىعىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، ەركىن كۇرەستەن قازاقستاندىق ەكى بالۋان الەم چەمپيوناتىندا قولا الدى.