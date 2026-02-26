22:33, 26 - اقپان 2026 | GMT +5
ەركىن كۇرەس شەبەرى بولات ساقايەۆ البانياداعى تۋرنيردە قولا مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسى ەركىن كۇرەستەن البانيانىڭ تيرانا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان رەيتينگتىك تۋرنيردە قولا جۇلدەگە يە بولدى. بۇل تۋرالى ۇ و ك حابارلادى.
86 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا بولات ساقايەۆ جەڭىس تۇعىرىنىڭ ءۇشىنشى ساتىسىنا كوتەرىلدى.
ول جارتىلاي فينالعا دەيىن جەتىپ، بۇل كەزەڭدە گرەكيا سپورتشىسى گەورگيوس كۋيۋمتسيديسكە ەسە جىبەردى.
قولا جۇلدە ءۇشىن وتكەن بەلدەسۋدە بولات ساقايەۆ تۇرىكمەنستاندىق الپ ارسلان بەگەندجوۆتان باسىم ءتۇستى.
ايتا كەتەلىك ستراندجا تۋرنيرىندە 26-اقپاندا قازاقستان قۇراماسىنان كىمدەر شىعاتىنىن جازعان ەدىك.