گرەكيانىڭ اۋە كەڭىستىگى ۋاقىتشا جابىق، ونداعان رەيس ۋاقىتىنان كەشىكتىرىلدى
استانا. KAZINFORM - جەكسەنبى كۇنى تاڭ اتا گرەكيانىڭ اۋە كەڭىستىگىندە ۇشاقتاردىڭ قوزعالىسى توقتادى، دەپ حابارلايدى euronews.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، العاشقى تاراتىلعان اقپاراتتارعا قاراعاندا، راديوجيىلىكتەر بويىنشا اقاۋلار تۋىندادى. سوعان بايلانىستى گرەكيانىڭ اۋە كەڭىستىگىندە ۇشاقتاردىڭ قوزعالىسى توقتاتىلدى.
ناقتىراق ايتقاندا، ۇشاقتاردىڭ ديسپەتچەرلەرمەن بايلانىسىن قامتاماسىز ەتەتىن بايلانىس جۇيەسىنىڭ جۇمىسى بۇزىلدى.
داعدارىستىڭ العاشقى ساعاتتارىندا نەگىزىنەن حالىقارالىق رەيستەردىڭ قونۋى قالىپتى، قاۋىپسىز ءوتىپ جاتتى.
الايدا، كەيىنىرەك ERT تەلەارناسى گرەكيا اۋەجايلارىنا قونۋى ءتيىس ۇشاقتاردىڭ وزگە اۋەجايلارعا جىبەرىلىپ جاتقانى تۋرالى حابار تاراتتى. ولاردىڭ كوپشىلىگىن نەگىزىنەن تۇركيا اۋەجايلارى قابىلدادى.
ازاماتتىق اۆياتسيا باسقارماسى وكىلىنىڭ حابارلاۋىنشا، افينى اۋەجايىندا ۇشۋمەن بايلانىستى پروبلەمالار پايدا بولعان. باسقارما قىزمەتكەرلەرى جاعدايدىڭ ءمان-جايىن انىقتاۋ ءۇشىن تەحنيكالىق قىزمەت وكىلدەرىمەن جۇمىس ىستەپ جاتىر.
راديوجيىلىكتەردىڭ وتكىزۋ قابىلەتى كۇرت قىسقاردى، ياعني ۇشاقتار مەن ديسپەچەرلىك قىزمەتپەن بايلانىستى جوق.
- اۋەلدە باسىمدىق اۋەدەگى ۇشاقتارعا قىزمەت كورسەتۋ بولاتىن. ەندى تەك حالىقارالىق رەيستەردىڭ كەيبىرى عانا قابىلدانىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى «ۆەنيزەلوس» اۋەجايىنداعى دەرەككوز.
وسىعان دەيىن گرەكيالىق تەمىرجولشىلاردىڭ ەرەۋىلگە شىققانى تۋرالى جازدىق.